Гетманцев назвал основные проблемы перемещенного бизнеса в Украине

Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Предприятия, перемещенные из-за войны, сталкиваются с проблемами страхования военных рисков и получения кредитов. После переезда компаниям может быть сложнее получить финансирование. В частности, из-за проблем с залогом и финансовым состоянием.

Об этом заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам встречи, посвященной поддержке перемещенных предприятий, сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Реклама

С какими проблемами сталкивается перемещенный бизнес

По словам Даниила Гетманцева, в работе с предпринимателями в последнее время недостаточно внимания уделяется компаниям, которые из-за боевых действий вынуждены переносить деятельность в другие регионы. Такие предприятия нуждаются в помощи с обустройством на новом месте и возобновлением работы.

Отдельной проблемой является кредитование. До переезда предприятия могли пользоваться кредитами по месту своего расположения, однако после перемещения у них возникают трудности с залогом и финансовым состоянием, необходимым для получения нового финансирования.

Гетманцев отметил, что для поддержки таких компаний нужны особые условия. По его словам, это необходимо для сохранения предприятий и трудовых коллективов.

Читайте также:

В ходе встречи участники определили две основные составляющие проблематики — страхование военных рисков и кредитование. Гетманцев также обратил внимание на ситуацию с кредитованием, которую, по его словам, Национальный банк оценивает иначе, чем представители бизнеса.

Председатель парламентского комитета заявил, что предприниматели не видят того роста кредитования, о котором говорит НБУ. Он подчеркнул необходимость обеспечить бизнес доступными средствами и обратился к Национальному банку, Кабинету министров и Министерству экономики.

Говоря о необходимости изменить ситуацию с финансированием, Гетманцев отметил:

"К сожалению, Национальный банк сегодня в очередной раз не услышал бизнес. У него, по его мнению, все нормально, все отлично развивается, кредитование растет и достигает заоблачных высот. Мы этого не видим, бизнес этого также не видит".

Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк Украины упростил реструктуризацию кредитов для бизнеса. Краткосрочная реструктуризация теперь не будет учитываться при определении дефолта, а коэффициент оценки обеспечения по местным гарантиям повысили до 0,8. В то же время НБУ прогнозирует более сдержанные темпы кредитования из-за сохранения военных рисков.

Новини.LIVE также писали, что Даниил Гетманцев заявил, что из-за дефицита бюджета у государства нет достаточных средств для расширения программ поддержки бизнеса и завершения отдельных социальных программ. Среди приоритетов он назвал программу "5-7-9%" и страхование военных рисков. В то же время программу страхования военных рисков, по его словам, нужно менять из-за низкого спроса.