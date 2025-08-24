Відео
Водій збив людину на смерть — чи покарав суд

Водій збив людину на смерть — чи покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 05:14
Суд призначив умовний термін водію, який збив насмерть людина
Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Чернігівській області відбувся суд над водієм, який в грудні 2024 збив на смерть людину. За скоєне йому призначили певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є уродженцем міста Борзна. Вранці 21 грудня 2024 року він їхав на автомобілі KIA CEED та рухався трасою Кіпті-Глухів-Бачівськ у напрямку міста Глухів Сумської області зі сторони села Кіпті.

"Чоловік проявив неуважність, неправильно оцінив дорожню обстановку, у результаті чого нет впорався з керуванням автомобіля, виїхав на смугу розгону, де здійснив наїзд на пішохода, який стояв біля свого автомобіля "ВАЗ 210700-20", припаркованого праворуч у смузі розгону. У результаті ДТП останній зазнав травм, несумісних з життям, та помер на місці аварії", — сказано у документах.

На судовому засіданні обвинувачений визнав провину, висловив щире каяття та повідомив, що у повному обсязі відшкодував потерпілій стороні.

Він зазначив, що працює виконробом у будівельній компанії, через що вимушений пересуватися Києвом і Київською областю. Крім того, на його утриманні перебувають мати та бабуся похилого віку, які мешкають у Борзні.

Потерпіла сторона надала суду розписку, у якій підтвердила, що обвинувачений компенсував усю матеріальну та моральну шкоду, заподіяну внаслідок ДТП. Жінка заявила, що не має претензій до підсудного та просила призначити йому покарання без позбавлення волі й без обмеження права керування транспортними засобами.

Рішення суду

Козелецький районний суд 19 серпня 2025 року визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, кваліфікованого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження"). Вказана норма передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливістю додаткового позбавлення права керувати транспортними засобами строком до трьох років або без такого.

"Чоловіку призначили покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років без позбавлення права керувати транспортними засобами. Водночас суд звільнив засудженого від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку у три роки не вчинить нового кримінального правопорушення", — сказано у вироку.

У межах іспитового строку засуджений зобов’язаний виконувати визначені судом обов’язки, зокрема:

  • періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Водночас вирок ще може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що мешканець Черкаської області повторно незаконно заволодів транспортним засобом. За це його позбавили волі на 6 років.

Також ми писали, що у Дніпрі чоловік поранив ножем свого знайомого. Інцидент стався під час сварки.

ДТП суд смерть аварія Україна судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
