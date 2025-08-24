Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Водитель сбил человека насмерть — наказал ли суд

Водитель сбил человека насмерть — наказал ли суд

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 05:14
Суд назначил условный срок водителю, сбившему насмерть человека
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Черниговской области состоялся суд над водителем, который в декабре 2024 года сбил насмерть человека. За содеянное ему назначили определенное наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый является уроженцем города Борзна. Утром 21 декабря 2024 года он ехал на автомобиле KIA CEED и двигался по трассе Копти-Глухов-Бачевск в направлении города Глухов Сумской области со стороны села Копти.

"Мужчина проявил невнимательность, неправильно оценил дорожную обстановку, в результате чего не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу разгона, где совершил наезд на пешехода, который стоял возле своего автомобиля "ВАЗ 210700-20", припаркованного справа в полосе разгона. В результате ДТП последний получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии", — сказано в документах.

На судебном заседании обвиняемый признал вину, выразил искреннее раскаяние и сообщил, что в полном объеме возместил ущерб потерпевшей стороне.

Он отметил, что работает прорабом в строительной компании, из-за чего вынужден передвигаться по Киеву и Киевской области. Кроме того, на его иждивении находятся мать и бабушка преклонного возраста, которые живут в Борзне.

Потерпевшая сторона предоставила суду расписку, в которой подтвердила, что обвиняемый компенсировал весь материальный и моральный ущерб, причиненный в результате ДТП. Женщина заявила, что не имеет претензий к подсудимому и просила назначить ему наказание без лишения свободы и без ограничения права управления транспортными средствами.

Решение суда

Козелецкий районный суд 19 августа 2025 года признал водителя виновным в совершении уголовного преступления, квалифицированного по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения"). Указанная норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможностью дополнительного лишения права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

"Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет без лишения права управлять транспортными средствами. В то же время суд освободил осужденного от отбывания основного наказания с испытанием, если он в течение испытательного срока в три года не совершит нового уголовного преступления", — сказано в приговоре.

В пределах испытательного срока осужденный обязан выполнять определенные судом обязанности, в частности:

  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • сообщать этот орган об изменении места жительства, работы или учебы.

В то же время приговор еще может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, недавно мы писали, что житель Черкасской области повторно незаконно завладел транспортным средством. За это его лишили свободы на 6 лет.

Также мы писали, что в Днепре мужчина ранил ножом своего знакомого. Инцидент произошел во время ссоры.

ДТП суд смерть авария Украина судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации