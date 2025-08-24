Суд назначил условный срок водителю, сбившему насмерть человека

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Черниговской области состоялся суд над водителем, который в декабре 2024 года сбил насмерть человека. За содеянное ему назначили определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый является уроженцем города Борзна. Утром 21 декабря 2024 года он ехал на автомобиле KIA CEED и двигался по трассе Копти-Глухов-Бачевск в направлении города Глухов Сумской области со стороны села Копти.

"Мужчина проявил невнимательность, неправильно оценил дорожную обстановку, в результате чего не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу разгона, где совершил наезд на пешехода, который стоял возле своего автомобиля "ВАЗ 210700-20", припаркованного справа в полосе разгона. В результате ДТП последний получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии", — сказано в документах.

На судебном заседании обвиняемый признал вину, выразил искреннее раскаяние и сообщил, что в полном объеме возместил ущерб потерпевшей стороне.

Он отметил, что работает прорабом в строительной компании, из-за чего вынужден передвигаться по Киеву и Киевской области. Кроме того, на его иждивении находятся мать и бабушка преклонного возраста, которые живут в Борзне.

Потерпевшая сторона предоставила суду расписку, в которой подтвердила, что обвиняемый компенсировал весь материальный и моральный ущерб, причиненный в результате ДТП. Женщина заявила, что не имеет претензий к подсудимому и просила назначить ему наказание без лишения свободы и без ограничения права управления транспортными средствами.

Решение суда

Козелецкий районный суд 19 августа 2025 года признал водителя виновным в совершении уголовного преступления, квалифицированного по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения"). Указанная норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможностью дополнительного лишения права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

"Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет без лишения права управлять транспортными средствами. В то же время суд освободил осужденного от отбывания основного наказания с испытанием, если он в течение испытательного срока в три года не совершит нового уголовного преступления", — сказано в приговоре.

В пределах испытательного срока осужденный обязан выполнять определенные судом обязанности, в частности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать этот орган об изменении места жительства, работы или учебы.

В то же время приговор еще может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

