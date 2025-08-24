Відео
Головна Новини дня Чоловік поранив свого знайомого ножем — як покарав суд

Чоловік поранив свого знайомого ножем — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 00:33
Суд позбавив волі чоловіка, який вдарив свого знайомого ножем в живіт
Суддя. Фото ілюстративне: Freepik

У Дніпрі чоловік під час сварки зі своїм знайомим поранив його ножем, завдавши тілесних ушкоджень. За це суд призначив йому покарання.

Про це повідомляє видання Kstati.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 24 грудня 2024 року у Новокодацькому районі. На сходинковому майданчику між чоловіками виникла сварка, під час якої нападник дістав ніж та вдарив потерпілого у живіт. Після цього нападник покинув місце події.

Працівники кримінальної поліції відділу поліції №1 Дніпровського районного управління встановили та затримали зловмисника. Причому знайти ніж допоміг службовий собака, який вивів правоохоронців до місця, де його було викинуто.

Рішення суду

Слідчі оголосили чоловікові підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. На основі зібраної слідством доказової бази суд дійшов висновку про його вину та ухвалив вирок, яким призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Волині суд призначив штраф військовому, який побив свою дружину.

Також ми повідомляли, що у Чернігівській області судили чоловіка, який п'ять днів бив дітей за те, що вони без дозволу рвали персики у сусіда. Його позбавили волі на 6 років.

суд скандал Дніпро різанина поранення судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
