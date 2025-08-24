Суд позбавив волі чоловіка, який вдарив свого знайомого ножем в живіт

Суддя. Фото ілюстративне: Freepik

У Дніпрі чоловік під час сварки зі своїм знайомим поранив його ножем, завдавши тілесних ушкоджень. За це суд призначив йому покарання.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 24 грудня 2024 року у Новокодацькому районі. На сходинковому майданчику між чоловіками виникла сварка, під час якої нападник дістав ніж та вдарив потерпілого у живіт. Після цього нападник покинув місце події.

Працівники кримінальної поліції відділу поліції №1 Дніпровського районного управління встановили та затримали зловмисника. Причому знайти ніж допоміг службовий собака, який вивів правоохоронців до місця, де його було викинуто.

Рішення суду

Слідчі оголосили чоловікові підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. На основі зібраної слідством доказової бази суд дійшов висновку про його вину та ухвалив вирок, яким призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

