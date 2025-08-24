Суд лишил свободы мужчину, который ударил своего знакомого ножом в живот

Судья. Фото иллюстративное: Freepik

В Днепре мужчина во время ссоры со своим знакомым ранил его ножом, нанеся телесные повреждения. За это суд назначил ему наказание.

Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 24 декабря 2024 года в Новокодакском районе. На лестничной площадке между мужчинами возникла ссора, во время которой нападавший достал нож и ударил потерпевшего в живот. После этого нападавший покинул место происшествия.

Работники криминальной полиции отдела полиции №1 Днепровского районного управления установили и задержали злоумышленника. Причем найти нож помогла служебная собака, которая вывела правоохранителей к месту, где он был выброшен.

Решение суда

Следователи объявили мужчине подозрение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. На основе собранной следствием доказательной базы суд пришел к выводу о его вине и вынес приговор, которым назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

