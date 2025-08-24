Видео
Главная Новости дня Мужчина ранил своего знакомого ножом — как наказал суд

Мужчина ранил своего знакомого ножом — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 00:33
Суд лишил свободы мужчину, который ударил своего знакомого ножом в живот
Судья. Фото иллюстративное: Freepik

В Днепре мужчина во время ссоры со своим знакомым ранил его ножом, нанеся телесные повреждения. За это суд назначил ему наказание.

Об этом сообщает издание Kstati. 

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 24 декабря 2024 года в Новокодакском районе. На лестничной площадке между мужчинами возникла ссора, во время которой нападавший достал нож и ударил потерпевшего в живот. После этого нападавший покинул место происшествия.

Работники криминальной полиции отдела полиции №1 Днепровского районного управления установили и задержали злоумышленника. Причем найти нож помогла служебная собака, которая вывела правоохранителей к месту, где он был выброшен.

Решение суда

Следователи объявили мужчине подозрение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. На основе собранной следствием доказательной базы суд пришел к выводу о его вине и вынес приговор, которым назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что на Волыни суд назначил штраф военному, который избил свою жену.

Также мы сообщали, что в Черниговской области судили мужчину, который пять дней бил детей за то, что они без разрешения рвали персики у соседа. Его лишили свободы на 6 лет.

суд скандал Днепр поножовщина ранение судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
