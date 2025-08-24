Відео
Головна Новини дня Чоловік повторно вкрав скутер — що вирішив суд

Чоловік повторно вкрав скутер — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 02:25
Суд позбавив волі чоловіка, який повторно вкрав мопед
Суддя. Ілюстративне фото: Freepik

У Черкаській області судили 32-річного чоловіка, якого підозрювали у повторному незаконному заволодінні транспортним майном. За це йому призначили покарання.

Про це у Facebook повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік, який уже мав судимість за злочини проти власності, вдень підійшов до знайомого біля магазину в одному з населених пунктів району. Під приводом "покататися" він попросив скутер HONDA LEAD, але повертати його не збирався, а поїхав у напрямку міста Кагарлик Київської області.

Втім, втекти далеко йому не вдалося — згодом його затримали працівники поліції.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненому та призначив йому покарання у вигляді 6 років і 1 місяця позбавлення волі без застосування конфіскації майна. До моменту набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові суд призначив умовний термін військовому, який підпалив авто сусіда.

Також ми повідомляли, що у Рівному судили волонтера, який привозив авто в Україну у якості гуманітарної допомоги ЗСУ, проте насправді їх продавав.

суд крадіжка в'язниця Черкаська область покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
