Суд позбавив волі чоловіка, який повторно вкрав мопед

У Черкаській області судили 32-річного чоловіка, якого підозрювали у повторному незаконному заволодінні транспортним майном. За це йому призначили покарання.

Про це у Facebook повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік, який уже мав судимість за злочини проти власності, вдень підійшов до знайомого біля магазину в одному з населених пунктів району. Під приводом "покататися" він попросив скутер HONDA LEAD, але повертати його не збирався, а поїхав у напрямку міста Кагарлик Київської області.

Втім, втекти далеко йому не вдалося — згодом його затримали працівники поліції.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненому та призначив йому покарання у вигляді 6 років і 1 місяця позбавлення волі без застосування конфіскації майна. До моменту набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

