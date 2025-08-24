Суд лишил свободы мужчину, который повторно украл мопед

Судья. Иллюстративное фото: Freepik

В Черкасской области судили 32-летнего мужчину, которого подозревали в повторном незаконном завладении транспортным имуществом. За это ему назначили наказание.

Об этом в Facebook сообщает Черкасская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина, который уже имел судимость за преступления против собственности, днем подошел к знакомому возле магазина в одном из населенных пунктов района. Под предлогом "покататься" он попросил скутер HONDA LEAD, но возвращать его не собирался, а поехал в направлении города Кагарлык Киевской области.

Впрочем, убежать далеко ему не удалось — впоследствии его задержали сотрудники полиции.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы без применения конфискации имущества. До момента вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей.

