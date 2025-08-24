Видео
Главная Новости дня Мужчина повторно украл скутер — что решил суд

Мужчина повторно украл скутер — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 02:25
Суд лишил свободы мужчину, который повторно украл мопед
Судья. Иллюстративное фото: Freepik

В Черкасской области судили 32-летнего мужчину, которого подозревали в повторном незаконном завладении транспортным имуществом. За это ему назначили наказание. 

Об этом в Facebook сообщает Черкасская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина, который уже имел судимость за преступления против собственности, днем подошел к знакомому возле магазина в одном из населенных пунктов района. Под предлогом "покататься" он попросил скутер HONDA LEAD, но возвращать его не собирался, а поехал в направлении города Кагарлык Киевской области.

Впрочем, убежать далеко ему не удалось — впоследствии его задержали сотрудники полиции.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы без применения конфискации имущества. До момента вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове суд назначил условный срок военному, который поджег авто соседа.

Также мы сообщали, что в Ровно судили волонтера, который привозил авто в Украину в качестве гуманитарной помощи ВСУ, однако на самом деле их продавал.

