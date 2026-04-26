Водій не явився до ТЦК за повісткою: як покарав суд
На Івано-Франківщині судили водія, якому ТЦК надсилали повістки, однак він жодного разу так і не з'явився. За скоєне суд наклав певне обмеження.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, із відповідною позовною заявою до суду звернувся Верховинський районний ТЦК та СП. У позові зазначено, що мешканець Івано-Франківської області перебуває на військовому обліку ще з 17 квітня 2006 року та має статус резервіста.
Зокрема, упродовж 2025 року чоловікові двічі направляли повістки за місцем проживання для уточнення облікових даних, однак він жодного разу не з’явився.
Надалі, у лютому 2026 року, районний ТЦК звернувся до поліції щодо військовозобов’язаного як порушника мобілізаційного законодавства. Вже у березні правоохоронці повідомили, що забезпечити його доставлення до ТЦК неможливо, оскільки за місцем проживання чоловік відсутній.
Рішення суду
Верховинський районний суд через неявку за повістками ухвалив обмежити військовозобов’язаному право керування транспортними засобами, яке він отримав у 2021 році в сервісному центрі МВС у Києві.
У рішенні також зазначено, що таке обмеження діятиме до моменту, поки чоловік особисто не прибуде до Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
