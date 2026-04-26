Водитель не явился в ТЦК по повестке: как наказал суд

Проверка документов на блокпосте у военнообязанного.

На Ивано-Франковщине судили водителя, которому ТЦК присылали повестки, однако он ни разу так и не появился. За содеянное суд наложил определенное ограничение.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, с соответствующим исковым заявлением в суд обратился Верховинский районный ТЦК и СП. В иске указано, что житель Ивано-Франковской области находится на воинском учете еще с 17 апреля 2006 года и имеет статус резервиста.

В частности, в течение 2025 года мужчине дважды направляли повестки по месту жительства для уточнения учетных данных, однако он ни разу не появился.

В дальнейшем, в феврале 2026 года, районный ТЦК обратился в полицию в отношении военнообязанного как нарушителя мобилизационного законодательства. Уже в марте правоохранители сообщили, что обеспечить его доставку в ТЦК невозможно, поскольку по месту жительства мужчина отсутствует.

Решение суда

Верховинский районный суд из-за неявки по повесткам постановил ограничить военнообязанному право управления транспортными средствами, которое он получил в 2021 году в сервисном центре МВД в Киеве.

В решении также указано, что такое ограничение будет действовать до момента, пока мужчина лично не прибудет в Верховинский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

