Водитель не явился в ТЦК по повестке: как наказал суд

Водитель не явился в ТЦК по повестке: как наказал суд

Дата публикации 26 апреля 2026 03:32
Водитель не явился в ТЦК по повестке: как наказал суд
Проверка документов на блокпосте у военнообязанного. Фото: УНИАН

На Ивано-Франковщине судили водителя, которому ТЦК присылали повестки, однако он ни разу так и не появился. За содеянное суд наложил определенное ограничение.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, с соответствующим исковым заявлением в суд обратился Верховинский районный ТЦК и СП. В иске указано, что житель Ивано-Франковской области находится на воинском учете еще с 17 апреля 2006 года и имеет статус резервиста.

В частности, в течение 2025 года мужчине дважды направляли повестки по месту жительства для уточнения учетных данных, однако он ни разу не появился.

В дальнейшем, в феврале 2026 года, районный ТЦК обратился в полицию в отношении военнообязанного как нарушителя мобилизационного законодательства. Уже в марте правоохранители сообщили, что обеспечить его доставку в ТЦК невозможно, поскольку по месту жительства мужчина отсутствует.

Решение суда

Верховинский районный суд из-за неявки по повесткам постановил ограничить военнообязанному право управления транспортными средствами, которое он получил в 2021 году в сервисном центре МВД в Киеве.

В решении также указано, что такое ограничение будет действовать до момента, пока мужчина лично не прибудет в Верховинский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее Новини.LIVE сообщает, что в Ровно мобилизовали студента, который имел отсрочку. Для того, чтобы защитить свои права, мужчина обратился в суд, и судьи стали на сторону студента.

Также мы писали, что в Харькове ТЦК мобилизовали работника исправительной колонии, хотя он официально имел бронь от мобилизации. Суд в свою очередь стал в пользу мужчины, признав действия ТЦК незаконными.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
