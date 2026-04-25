Руководителя ТЦК в Ужгороде осудили за препятствование работы омбудсмена

Руководителя Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки признали виновным в препятствовании деятельности омбудсмена Украины. Он пытался скрыть возможное незаконное содержание людей, применение металлических наручников и другие действия.

Лубинец рассказал о системных случаях препятствования работе его представителей во время мониторинговых визитов в разных регионах Украины. По его словам, речь идет о недопуске в помещения, отказе предоставлять информацию и попытках блокировать проверки, в частности со стороны отдельных ТЦК и СП.

"Такие действия непосредственно влияют на возможность обеспечения защиты прав человека и затрудняют выполнение нашего мандата. В итоге - это всегда о конкретном человеке, чьи права остаются без должного реагирования", — подчеркнул омбудсмен.

Показательным, по его словам, стал случай на Закарпатье. Ужгородский горрайонный суд признал руководителя местного районного ТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена.

По данным проверки, при блокировании доступа могли скрываться серьезные нарушения — в частности возможное незаконное удержание людей, применение наручников и другие действия с признаками бесчеловечного обращения. Эти факты были зафиксированы во время мониторингового визита.

Омбудсмен подчеркнул, что ограничение доступа к информации и попытки помешать деятельности его офиса являются противоправными и будут иметь правовые последствия. Соответствующие материалы уже переданы правоохранительным органам.

"На будущее держу на личном контроле каждый случай препятствования моей деятельности как Уполномоченного или моих представителей. Все такие ситуации будут получать юридическую оценку. Мы последовательно доводим эти дела до результата — и уже есть примеры, когда это подтверждается судебными решениями. Это о простой и принципиальной вещи: закон должен работать для всех одинаково", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Что предшествовало

В начале апреля Лубинец сообщал, что в Ужгородском РТЦК и СП мобилизованных незаконно удерживали в помещении территориального центра в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней. Среди удерживаемых были и те, кто имел явные физические недостатки, с которыми невозможно служить.

Кроме того, к некоторым мужчинам применили металлические наручники, а в самом здании обнаружили антисанитарию: на 40-60 человек — только три кружки и восемь металлических тарелок. Люди вынуждены были есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания.

Как писали Новини.LIVE, ранее Дмитрий Лубинец заявлял, что за последние три года количество обращений о нарушениях во время мобилизации выросло в 340 раз. Чаще всего люди жалуются на превышение полномочий работниками ТЦК и СП.

Омбудсман также поделился, что за 12 месяцев к нему поступило 6127 обращений о нарушениях проведения мобилизации. По его словам, людей все чаще силой доставляли в ТЦК, не имея на это полномочий.