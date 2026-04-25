Керівника ТЦК в Ужгороді засудили за перешкоджання роботи омбудсмана

Керівника Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки визнали винним у перешкоджанні діяльності омбудсмана України. Він намагався приховати можливе незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії.

Керівник Ужгородського РТЦК перешкоджав роботі омбудсмана

Лубінець розповів про системні випадки перешкоджання роботі його представників під час моніторингових візитів у різних регіонах України. За його словами, йдеться про недопуск до приміщень, відмову надавати інформацію та спроби блокувати перевірки, зокрема з боку окремих ТЦК та СП.

"Такі дії безпосередньо впливають на можливість забезпечення захисту прав людини і ускладнюють виконання нашого мандату. У підсумку — це завжди про конкретну людину, чиї права залишаються без належного реагування", — наголосив омбудсман.

Показовим, за його словами, став випадок на Закарпатті. Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника місцевого районного ТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана.

За даними перевірки, під час блокування доступу могли приховуватися серйозні порушення — зокрема можливе незаконне утримання людей, застосування кайданок та інші дії з ознаками нелюдського поводження. Ці факти були зафіксовані під час моніторингового візиту.

Омбудсман підкреслив, що обмеження доступу до інформації та спроби перешкодити діяльності його офісу є протиправними та матимуть правові наслідки. Відповідні матеріали вже передані правоохоронним органам.

"На майбутнє тримаю на особистому контролі кожен випадок перешкоджання моїй діяльності як Уповноваженого або моїх Представників. Усі такі ситуації отримуватимуть юридичну оцінку. Ми послідовно доводимо ці справи до результату — і вже маємо приклади, коли це підтверджується судовими рішеннями. Це про просту і принципову річ: закон має працювати для всіх однаково", — підсумував Дмитро Лубінець.

Що передувало

На початку квітня Лубінець повідомляв, що в Ужгородському РТЦК та СП мобілізованих незаконно утримували у приміщенні територіального центру протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів. Серед утримуваних були й ті, хто мав явні фізичні вади, з якими неможливо служити.

Окрім того, до деяких чоловіків застосували металеві кайданки, а у самій будівлі виявили антисанітарію: на 40-60 осіб — лише три кружки та вісім металевих тарілок. Люди змушені були їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчуванн.

раніше Дмитро Лубінець заявляв, що за останні три роки кількість звернень щодо порушень під час мобілізації зросла у 340 разів. Найчастіше люди скаржаться на перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП.

Омбудсман також поділився, що за 12 місяців до нього надійшло 6127 звернень щодо порушень проведення мобілізації. За його словами, людей все частіше силоміць доставляли до ТЦК, не маючи на це повноважень.