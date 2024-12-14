Vodafone попередив абонентів про відсутність зв'язку — коли це можливо

Телефон в руках. Ілюстративне фото: freepik

В Україні тривають обмеження світла внаслідок російських атак на енергосистему та зниження температури повітря. Мобільний оператор Vodafone попередив своїх клієнтів щодо перебоїв зі зв'язком.

Про це пише Forbes.

Читайте також:

Живлення мобільних операторів під час відключень

За словами СЕО компанії Vodafone Ольги Устинової, наразі оператор тестує проєкт із сонячними електростанціями, аби продовжити час роботи під час тривалих відключень світла.

Наразі там можуть забезпечувати клієнтів зв'язком близько 10 годин, але лише за умови обмеження споживання інтернету. В іншому випадку час роботи базової станції буде істотно знижено. Устинова пояснила, що інтернет знижуватимуть не одразу, а після 4-6 годин від початку відключення.

"Якщо відключення будуть тривати до восьми годин, то ми зможемо тримати мережу 4–6. Далі будемо обмежувати споживання інтернету. Дзвінки та СМС залишаться. У такому разі базова станція зможе працювати 10 годин", — сказала вона.

Водночас у Vodafone зазначили, що "технічно неможливо" виконати вимоги держави щодо забезпечення якісного зв'язку під час блекаутів та є проблема національного масштабу, а не окремо операторів.

"Підготовка до блекаутів — питання не грошей. Навіть якщо ти купив 20 тисяч акумуляторних батарей, їх потрібно доставити в Україну та фізично встановити. Українські оператори ще до розпорядження викупили всі наявні потужності на підприємствах у Китаї заздалегідь", — підсумувала Устинова.

Нагадаємо, завтра в Україні будуть застосовувати обмеження світла для споживачів з 08:00 до 22:00.

А вчора внаслідок російського обстрілу енегосистеми України на АЕС знизилася потужність роботи п'яти енергоблоків.