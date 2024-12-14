Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку arrow

Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

14 грудня 2024 23:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Vodafone попередив абонентів про відсутність зв'язку — коли це можливо
Телефон в руках. Ілюстративне фото: freepik
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні тривають обмеження світла внаслідок російських атак на енергосистему та зниження температури повітря. Мобільний оператор Vodafone попередив своїх клієнтів щодо перебоїв зі зв'язком.

Про це пише Forbes.

Читайте також:

Живлення мобільних операторів під час відключень

За словами СЕО компанії Vodafone Ольги Устинової, наразі оператор тестує проєкт із сонячними електростанціями, аби продовжити час роботи під час тривалих відключень світла.

Наразі там можуть забезпечувати клієнтів зв'язком близько 10 годин, але лише за умови обмеження споживання інтернету. В іншому випадку час роботи базової станції буде істотно знижено. Устинова пояснила, що інтернет знижуватимуть не одразу, а після 4-6 годин від початку відключення.

"Якщо відключення будуть тривати до восьми годин, то ми зможемо тримати мережу 4–6. Далі будемо обмежувати споживання інтернету. Дзвінки та СМС залишаться. У такому разі базова станція зможе працювати 10 годин", — сказала вона.

Водночас у Vodafone зазначили, що "технічно неможливо" виконати вимоги держави щодо забезпечення якісного зв'язку під час блекаутів та є проблема національного масштабу, а не окремо операторів.

"Підготовка до блекаутів — питання не грошей. Навіть якщо ти купив 20 тисяч акумуляторних батарей, їх потрібно доставити в Україну та фізично встановити. Українські оператори ще до розпорядження викупили всі наявні потужності на підприємствах у Китаї заздалегідь", — підсумувала Устинова. 

Нагадаємо, завтра в Україні будуть застосовувати обмеження світла для споживачів з 08:00 до 22:00.

А вчора внаслідок російського обстрілу енегосистеми України на АЕС знизилася потужність роботи п'яти енергоблоків.

Vodafone зв'язок війна в Україні мобільні оператори блекаут

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік проігнорував повістку — як покарав суд

01:30 В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося

00:30 Продовження бронювання — чи достатньо електронного ВОД

00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

01:32 Чоловік проігнорував повістку — як покарав суд

01:30 В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося

00:30 Продовження бронювання — чи достатньо електронного ВОД

00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

13 грудня 2024

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК