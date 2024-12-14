В Україні 15 грудня вимикатимуть світло — графіки

Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК

В енергосистемі України продовжують фіксувати дефіцит потужності через російські атаки та зниження температури повітря. Так, у неділю, 15 грудня, для споживачів будуть застосовувати обмеження.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Завтра світло вимикатимуть для побутових споживачів та бізнесу й промисловості з 08:00 до 22:00. Для побутових діятимуть такі графіки:

08:00-14:00 — одна черга відключень;

14:00-17:00 — дві черги відключень;

17:00-22:00 — одна черга відключень.

Причиною є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Наразі тривають ремонтні роботи, енергетики працюють над якнайшвидшим поверненням обладнання в роботу.

Водночас енергетики попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися, тому варто стежити за актуальною інформацією.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, вчора після атаки на енергосистему України Зеленський закликав партнерів зупинити російський терор.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу України на АЕС знизилася потужність роботи п'яти енергоблоків.