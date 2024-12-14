В Украине 15 декабря будут выключать свет - графики

Энергетик. Иллюстративное фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины продолжают фиксировать дефицит мощности из-за российских атак и снижения температуры воздуха. Так, в воскресенье, 15 декабря, для потребителей будут применять ограничения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Завтра свет будут выключаться для бытовых потребителей и бизнеса и промышленности с 08:00 до 22:00. Для бытовых будут действовать следующие графики:

08:00-14:00 — одна очередь отключений;

14:00-17:00 — две очереди отключений;

17:00-22:00 — одна очередь отключений.

Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Сейчас продолжаются ремонтные работы, энергетики работают над скорейшим возвращением оборудования в работу.

В то же время, энергетики предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться, поэтому нужно следить за актуальной информацией.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, вчера после атаки на энергосистему Украины Зеленский призвал партнеров остановить российский террор.

Также мы писали, что в результате обстрела Украины на АЭС снизилась мощность работы пяти энергоблоков.