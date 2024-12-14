Vodafone предупредил абонентов об отсутствии связи - когда это возможно

Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи
В Украине продолжаются ограничения света в результате российских атак на энергосистему и снижение температуры воздуха. Мобильный оператор Vodafone предупредил своих клиентов по поводу перебоев со связью.
Об этом пишет Forbes.
Питание мобильных операторов при отключениях
По словам СЕО компании Vodafone Ольги Устиновой, оператор тестирует проект с солнечными электростанциями, чтобы продлить время работы во время длительных отключений света.
Сейчас там могут снабжать клиентов связью около 10 часов, но только при условии ограничения потребления интернета. В противном случае время работы базовой станции будет существенно снижено. Устинова объяснила, что интернет будет снижаться не сразу, а после 4-6 часов от начала отключения.
"Если отключения будут продолжаться до восьми часов, то мы сможем держать сеть 4-6. Дальше будем ограничивать потребление интернета. Звонки и СМС останутся. В таком случае базовая станция сможет работать 10 часов", — сказала она.
В то же время в Vodafone отметили, что "технически невозможно" выполнить требования государства по обеспечению качественной связи во время блэкаутов и это проблема национального масштаба, а не отдельно операторов.
"Подготовка к блэкаутам — вопрос не денег. Даже если ты купил 20 тысяч аккумуляторных батарей, их нужно доставить в Украину и физически установить. Украинские операторы еще до распоряжения выкупили все имеющиеся мощности на предприятиях в Китае заранее", — подытожила Устинова.
Напомним, завтра в Украине будут применять ограничения света для потребителей с 08:00 до 22:00.
А вчера в результате российских обстрелов энегосистемы Украины на АЭС снизилась мощность работы пяти энергоблоков.
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