Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи arrow

Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи

14 декабря 2024 23:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Vodafone предупредил абонентов об отсутствии связи - когда это возможно
Телефон в руках. Иллюстративное фото: freepik
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине продолжаются ограничения света в результате российских атак на энергосистему и снижение температуры воздуха. Мобильный оператор Vodafone предупредил своих клиентов по поводу перебоев со связью.

Об этом пишет Forbes.

Читайте также:

Питание мобильных операторов при отключениях

По словам СЕО компании Vodafone Ольги Устиновой, оператор тестирует проект с солнечными электростанциями, чтобы продлить время работы во время длительных отключений света.

Сейчас там могут снабжать клиентов связью около 10 часов, но только при условии ограничения потребления интернета. В противном случае время работы базовой станции будет существенно снижено. Устинова объяснила, что интернет будет снижаться не сразу, а после 4-6 часов от начала отключения.

"Если отключения будут продолжаться до восьми часов, то мы сможем держать сеть 4-6. Дальше будем ограничивать потребление интернета. Звонки и СМС останутся. В таком случае базовая станция сможет работать 10 часов", — сказала она.

В то же время в Vodafone отметили, что "технически невозможно" выполнить требования государства по обеспечению качественной связи во время блэкаутов и это проблема национального масштаба, а не отдельно операторов.

"Подготовка к блэкаутам — вопрос не денег. Даже если ты купил 20 тысяч аккумуляторных батарей, их нужно доставить в Украину и физически установить. Украинские операторы еще до распоряжения выкупили все имеющиеся мощности на предприятиях в Китае заранее", — подытожила Устинова.

Напомним, завтра в Украине будут применять ограничения света для потребителей с 08:00 до 22:00.

А вчера в результате российских обстрелов энегосистемы Украины на АЭС снизилась мощность работы пяти энергоблоков.

Vodafone связь война в Украине мобильные операторы блэкаут

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Продолжение бронирования — достаточно ли электронного ВУД

00:24 Шольц объяснил, почему не даст Украине ракет Taurus

14 декабря 2024

23:52 Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи

23:03 На Прикарпатье судили водителя, совершившего смертельное ДТП

23:02 В одном из штатов США заметили НЛО — видео

22:34 Американка приобрела дом в Италии за 1 евро — как это возможно

22:06 На Одесчине судили мужчину за уклонение от военного учета

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

22:05 Возле КПП с Польшей украинцы бросили собаку — детали

21:35 Теракт в Днепре — полиция задержала подозреваемого

21:33 На Полтавщине судили мужчину за жестокое убийство родителей

00:30 Продолжение бронирования — достаточно ли электронного ВУД

00:24 Шольц объяснил, почему не даст Украине ракет Taurus

14 декабря 2024

23:52 Vodafone предупредил абонентов об угрозе для связи

23:03 На Прикарпатье судили водителя, совершившего смертельное ДТП

23:02 В одном из штатов США заметили НЛО — видео

22:34 Американка приобрела дом в Италии за 1 евро — как это возможно

22:06 На Одесчине судили мужчину за уклонение от военного учета

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

22:05 Возле КПП с Польшей украинцы бросили собаку — детали

21:35 Теракт в Днепре — полиция задержала подозреваемого

21:33 На Полтавщине судили мужчину за жестокое убийство родителей

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК