Vodafone предупредил абонентов об отсутствии связи - когда это возможно

Телефон в руках. Иллюстративное фото: freepik

В Украине продолжаются ограничения света в результате российских атак на энергосистему и снижение температуры воздуха. Мобильный оператор Vodafone предупредил своих клиентов по поводу перебоев со связью.

Об этом пишет Forbes.

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Питание мобильных операторов при отключениях

По словам СЕО компании Vodafone Ольги Устиновой, оператор тестирует проект с солнечными электростанциями, чтобы продлить время работы во время длительных отключений света.

Сейчас там могут снабжать клиентов связью около 10 часов, но только при условии ограничения потребления интернета. В противном случае время работы базовой станции будет существенно снижено. Устинова объяснила, что интернет будет снижаться не сразу, а после 4-6 часов от начала отключения.

"Если отключения будут продолжаться до восьми часов, то мы сможем держать сеть 4-6. Дальше будем ограничивать потребление интернета. Звонки и СМС останутся. В таком случае базовая станция сможет работать 10 часов", — сказала она.

В то же время в Vodafone отметили, что "технически невозможно" выполнить требования государства по обеспечению качественной связи во время блэкаутов и это проблема национального масштаба, а не отдельно операторов.

"Подготовка к блэкаутам — вопрос не денег. Даже если ты купил 20 тысяч аккумуляторных батарей, их нужно доставить в Украину и физически установить. Украинские операторы еще до распоряжения выкупили все имеющиеся мощности на предприятиях в Китае заранее", — подытожила Устинова.

Напомним, завтра в Украине будут применять ограничения света для потребителей с 08:00 до 22:00.

А вчера в результате российских обстрелов энегосистемы Украины на АЭС снизилась мощность работы пяти энергоблоков.