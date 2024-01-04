В.о. голови Конституційного суду Головатий сплатить штраф — що сталося

В.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий. Фото: КСУ

Виконувача обов'язків голови Конституційного суду Сергія Головатого визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення через невиконання вимог припису Національного агенства з питань запобігання корупції. Суддю буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Про це повідомляє Національне агенство з питань запобігання корупції.

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Голосіївський райсуд Києва засудив Головатого, як вказують у НАЗК, тому що суддя не подав відомості, які просило відомство. Покаранням для судді було обрано штраф. А згодом після вступу в дію судового рішення, дані про фігуранта будуть внесені до ЄДР у список корупціонерів.

"Суд встановив, що в.о. Голови КСУ не виконав законних вимог Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме не усунув порушення вимог ст. 12 ч. 8 Закону України "Про запобігання корупції" та не надав інформації, а також копії документів, що вимагались у запиті НАЗК від 14.09.2023 року. Цим він порушив вимоги п. 1-1 ч. 1, абз. 2 ч. 6, ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції", — вказали в НАЗК.

Також у відомстві нагадали, що у листопаді минулого року на Головатого вже були складені протоколи про адміністративне правопорушення. Причиною стало те, що КСУ відмовився надати документи НАЗК, в яких спеціалісти хотіли перевірити "інформацію з отриманого повідомлення щодо здійснення суддею дій в умовах реального конфлікту інтересів". Зазначається, що КСУ оскаржує протокол в адміністративному суді.



За даними НАЗК, ненадання інформації на запит відомства, а також не виконання вимог, викладених у приписі, є правопорушенням, пов’язаним з корупцією. За це передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва визнав винним за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції ексголову Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф — 2 550 грн.

Додамо, НАЗК розпочало моніторинг способу життя народного депутата Миколи Тищенка. Причиною стали активи, якими користується родина нардепа.