Нардеп Тищенко потрапив під "приціл" НАЗК — чим їх зацікавив посадовець

Народний депутат Микола Тищенко. Фото: РБК-Україна

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя народного депутата Миколи Тищенка. Причиною стали активи, якими користується родина нардепа.

Про це повідомляє видання Bihus.Info.

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Моніторинг способу життя Тищенка

Як зазначили у виданні, причиною перевірки Тищенка працівниками НАЗК став сюжет Bihus.Info про активи та статки нардепа, якими користується його сім'я. Повідомляється, що частиною статків Тищенка володіє ексдиректор київського ресторану "Велюр" Сергій Вакальчук.

"Вакальчук за один день посеред війни став власником декількох об’єктів нерухомості вартістю у понад мільйон доларів. А ще придбав мікроавтобус Мерседес, на якому чомусь їздить Тищенко", — вказали у виданні.

Наразі юристи видання звернулися до НАЗК з проханням перевірити ці факти і очікують на підтвердження та результати моніторингу життя нардепа.

Нагадаємо, на експідлеглого нардепа Миколи Тищенка за раз переписали чотири дорогі об’єкти нерухомості на загальну суму один мільйон доларів.

Додамо, Тищенко "забув" про свою поїздку до Таїланду під час війни. За словами Тищенка, він нібито був у відрядженні у В'єтнамі. А Поїздку до Таїланду називає "іншою історією". На запитання про те, чи був Тищенко у Таїланді, нардеп твердо відповів, що не був.