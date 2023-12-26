Нардеп Тищенко попал под "прицел" НАПК — чем их заинтересовал чиновник
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни народного депутата Николая Тищенко. Причиной послужили активы, которыми пользуется семья нардепа.
Об этом сообщает издание Bihus.Info.
Мониторинг образа жизни Тищенко
Как отметили в издании, причиной проверки Тищенко работниками НАПК стал сюжет Bihus.Info об активах и состоянии нардепа, которыми пользуется его семья. Сообщается, что частью состояния Тищенко владеет экс-директор киевского ресторана "Велюр" Сергей Вакальчук.
"Вакальчук за один день посреди войны стал владельцем нескольких объектов недвижимости стоимостью более миллиона долларов. А еще приобрел микроавтобус Мерседес, на котором почему-то ездит Тищенко", — указали в издании.
Сейчас юристы издания обратились в НАПК с просьбой проверить эти факты и ожидают подтверждения, и результатов мониторинга жизни нардепа.
Напомним, на экс-подчиненного нардепа Николая Тищенко за раз переписали четыре дорогих объекта недвижимости на общую сумму в один миллион долларов.
Добавим, Тищенко "забыл" о своей поездке в Таиланд во время войны. По словам Тищенко, он якобы был в командировке во Вьетнаме. А поездку в Таиланд называет "другой историей". На вопрос, был ли Тищенко в Таиланде, нардеп твердо ответил, что не был.
Читайте Новини.LIVE!