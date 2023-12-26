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Нардеп Тищенко попал под "прицел" НАПК — чем их заинтересовал чиновник

26 декабря 2023 17:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Нардеп Тищенко попал под "прицел" НАПК — чем их заинтересовал чиновник
Народный депутат Николай Тищенко. Фото: РБК-Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни народного депутата Николая Тищенко. Причиной послужили активы, которыми пользуется семья нардепа.

Об этом сообщает издание Bihus.Info.

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Мониторинг образа жизни Тищенко

Как отметили в издании, причиной проверки Тищенко работниками НАПК стал сюжет Bihus.Info об активах и состоянии нардепа, которыми пользуется его семья. Сообщается, что частью состояния Тищенко владеет экс-директор киевского ресторана "Велюр" Сергей Вакальчук.

"Вакальчук за один день посреди войны стал владельцем нескольких объектов недвижимости стоимостью более миллиона долларов. А еще приобрел микроавтобус Мерседес, на котором почему-то ездит Тищенко", — указали в издании.

Сейчас юристы издания обратились в НАПК с просьбой проверить эти факты и ожидают подтверждения, и результатов мониторинга жизни нардепа.

Напомним, на экс-подчиненного нардепа Николая Тищенко за раз переписали четыре дорогих объекта недвижимости на общую сумму в один миллион долларов.

Добавим, Тищенко "забыл" о своей поездке в Таиланд во время войны. По словам Тищенко, он якобы был в командировке во Вьетнаме. А поездку в Таиланд называет "другой историей". На вопрос, был ли Тищенко в Таиланде, нардеп твердо ответил, что не был.

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