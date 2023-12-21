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Тищенко "забув" про свою скандальну поїздку в Таїланд під час війни

21 грудня 2023 23:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Тищенко "забув" про свою скандальну поїздку в Таїланд під час війни
Нардеп Микола Тищенко. Фото: соцмережі Миколи Тищенка
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Народний депутат Микола Тищенко "забув" про свою поїздку до Таїланду під час війни. На запитання журналіста нардеп конкретно відповів, що не їздив до Таїланду, але назвав цю поїздку "іншою історією".

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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За словами Тищенка, він нібито був у відрядженні у В'єтнамі. А Поїздку до Таїланду називає "іншою історією". На запитання про те, чи був Тищенко у Таїланді, нардеп твердо відповів, що не був. 

"Був у відрядженні у В'єтнамі, власним коштом, виконав всі законні дії", — сказав Тищенко.

Нагадаємо, народний депутат "Слуги Народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду на зустріч з українською громадою. Зустріч відбулася 27 січня 2023 року у готелі "Novotel" у столиці Таїланду Бангкоку.

Додамо, депутата Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу". Нардеп поїхав до Таїланду, буцімто з метою "робочого візиту".

Раніше ми писали, що стали відомі причини розлучення одіозного нардепа Миколи Тищенка зі своєю дружиною Аллою Барановською. Як повідомляється, ключовою причиною стала поведінка народного депутата.

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