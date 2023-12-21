Тищенко "забыл" о своей скандальной поездке в Таиланд во время войны

Нардеп Николай Тищенко. Фото: соцсети Николая Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко "забыл" о своей поездке в Таиланд во время войны. На вопрос журналиста нардеп конкретно ответил, что не ездил в Таиланд, но назвал эту поездку "другой историей".

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Тищенко отрицает свою поездку в Таиланд

По словам Тищенко, он якобы был в командировке во Вьетнаме. А поездку в Таиланд называет "другой историей". На вопрос, был ли Тищенко в Таиланде, нардеп твердо ответил, что не был.

"Был в командировке во Вьетнаме, за свой счет, выполнил все законные действия", — сказал Тищенко.

Напомним, народный депутат "Слуги Народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд на встречу с украинским обществом. Встреча состоялась 27 января 2023 в гостинице "Novotel" в столице Таиланда Бангкоке.

Добавим, депутата Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа". Нардеп уехал в Таиланд, якобы с целью "рабочего визита".

Ранее мы писали, что стали известны причины развода одиозного нардепа Николая Тищенко со своей женой Аллой Барановской. Как сообщается, ключевой причиной стало поведение народного депутата.