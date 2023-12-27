Суд конфіскував понад 900 тис. грн у ексголови Верховного Суду Князєва, — НАЗК

Ексголова Верховного Суду України Всеволод Князєв. Фото: соцмережі

Печерський районний суд Києва визнав винним за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції ексголову Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф — 2 550 грн.

Про це повідомляє НАЗК.

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Конфіскація подарунка у Князєва

"Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. На момент вчинення Князєвим правопорушення обмеження складало один ПМ, що становило 2 684 грн", — йдеться у повідомленні.

У НАЗК наголосили, що подарунком, у тому числі є майно, що передається у платне користування за ціною, нижчою від мінімальної ринкової.

Князєв порушив цю заборону та отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі Києва площею 133 кв.м за ціною, яка виявилась суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. У договорі, який був укладений наприкінці 2017 року, йдеться, що Князєв винаймав квартиру за 1 тис. грн за місяць.

Допис НАЗК. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції склали протокол про адміністративне правопорушення щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Він орендував елітну квартиру на понад 130 кв.м за 1 тисячу гривень.

Також ми писали, що під час засідання 5 грудня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.