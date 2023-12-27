Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Суд конфіскував понад 900 тис. грн у ексголови Верховного Суду Князєва, — НАЗК arrow

Суд конфіскував понад 900 тис. грн у ексголови Верховного Суду Князєва, — НАЗК

27 грудня 2023 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Суд конфіскував понад 900 тис. грн у ексголови Верховного Суду Князєва, — НАЗК
Ексголова Верховного Суду України Всеволод Князєв. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Печерський районний суд Києва визнав винним за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції ексголову Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф — 2 550 грн.

Про це повідомляє НАЗК.

Читайте також:

Конфіскація подарунка у Князєва

"Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції" суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. На момент вчинення Князєвим правопорушення обмеження складало один ПМ, що становило 2 684 грн", — йдеться у повідомленні.

У НАЗК наголосили, що подарунком, у тому числі є майно, що передається у платне користування за ціною, нижчою від мінімальної ринкової. 

Князєв порушив цю заборону та отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі Києва площею 133 кв.м за ціною, яка виявилась суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. У договорі, який був укладений наприкінці 2017 року, йдеться, що Князєв винаймав квартиру за 1 тис. грн за місяць.

null
Допис НАЗК. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції склали протокол про адміністративне правопорушення щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Він орендував елітну квартиру на понад 130 кв.м за 1 тисячу гривень.

Також ми писали, що під час засідання 5 грудня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі