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Суд конфисковал более 900 тыс. грн у экс-главы Верховного Суда Князева, — НАПК

27 декабря 2023 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Суд конфисковал более 900 тыс. грн у экс-главы Верховного Суда Князева, — НАПК
Экс-глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Печерский районный суд Киева признал виновным по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции экс-главу Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф — 2 550 грн.

Об этом сообщает НАПК.

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"Согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц. На момент совершения Князевым правонарушения ограничение составляло один ПМ, что составило 2 684 грн", — говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что подарком, в том числе является имущество, которое передается в платное пользование по цене ниже минимальной рыночной.

Князев нарушил этот запрет и получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе Киева площадью 133 кв.м по цене, которая оказалась существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. В договоре, который был заключен в конце 2017 года, говорится, что Князев снимал квартиру за 1 тыс. грн в месяц.

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Пост НАПК. Фото: скриншот

Напомним, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции составили протокол об административном правонарушении в отношении бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева. Он арендовал элитную квартиру на более 130 кв.м за 1 тысячу гривен.

Также мы писали, что во время заседания 5 декабря Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву.

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