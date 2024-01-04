И.о. председателя Конституционного суда Головатый заплатит штраф — что произошло

И.о. председателя Конституционного суда Сергей Головатый. Фото: КСУ

Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Сергея Головатого признали виновным в совершении административного правонарушения из-за невыполнения требований предписания Национального агентства по предотвращению коррупции. Судья будет внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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Голосеевский райсуд Киева осудил Головатого, как указывают в НАПК, потому что судья не предоставил сведения, которые просило ведомство. Наказанием для судьи был избран штраф. А впоследствии после вступления в действие судебного решения данные о фигуранте будут внесены в ЕГР в список коррупционеров.

"Суд установил, что и.о. Председателя КСУ не выполнил законных требований Национального агентства по предотвращению коррупции, а именно не устранил нарушения требований ст. 12 ч. 8 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и не предоставил информации, а также копии документов, требовавшихся в запросе НАПК от 14.09.2023 г. Этим он нарушил требования п. 1-1 ч. 1, абз. 2 ч. 6, ч. 8 ст.12 Закона Украины "О предотвращении коррупции", — указали в НАПК.

Также в ведомстве напомнили, что в ноябре прошлого года на Головатого уже были составлены протоколы об административном правонарушении. Причиной стало то, что КСУ отказался предоставить документы НАПК, в которых специалисты хотели проверить "информацию из полученного сообщения о осуществлении судьей действий в условиях реального конфликта интересов". Отмечается, что КСУ оспаривает протокол в административном суде.



По данным НАПК, непредоставление информации по запросу ведомства, а также не выполнение требований, изложенных в предписании, является правонарушением, связанным с коррупцией. За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Печерский районный суд Киева признал виновным по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции экс-председателя Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф — 2 550 грн.

Добавим, НАПК начал мониторинг образа жизни народного депутата Николая Тищенко. Причиной стали активы, которыми пользуется семья нардепа.