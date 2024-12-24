Відрахування з університету — курсант має сплатити 250 тисяч компенсації

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Ілюстративне фото: hups.mil.gov.ua

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба достроково розірвав контракт із закладом освіти і відмовився компенсувати суму, яку було витрачено на його навчання. ВНЗ вимагав повернути 251 тисячу гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що курсант навчався в університеті з серпня 2022 року до червня 2024 року, проте достроково розірвав контракт.

За цей час університет витратив на його навчання та утримання 251 тисячу гривень. З цієї суми 194 тисячі було грошовим забезпеченням.

Університет звернувся до суду після того, як курсант не відшкодував кошти добровільно. Станом на дату відкриття провадження чоловік проходив службу в одній із військових частин. Відзив на позовну заяву він не подавав.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, вирішив зобов'язати сплатити університету 251 тисячу гривень компенсації.

Рішення суду ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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