Як суд покарав киянина за продаж і відправку поштою гранатометів

Гранатомет, який продавав киянин. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві 41-річний чоловік незаконно придбав, зберігав і продавав боєприпаси та вибухівки. За це його засудили до ув'язнення.

Про це в понеділок, 23 грудня, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

Під час досудового розслідування встановили, що фігурант через спеціалізовані сайти налагодив на території Києва схему незаконного збуту ручних протитанкових гранат. Після отримання авансу порушник відправляв "товар" покупцям через популярні поштові відділення. Зокрема, дві закупки, під час яких обвинувачений збув ракетні протитанкові гранати РПГ АТ-4, провели правоохоронці.

Рішення суду

Під час судового розгляду справи фігурант визнав свою провину та розкаявся. Деснянський районний суд міста Києва обрав для нього покарання у вигляді п'яти років і одного місяця позбавлення волі. До набуття вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, в Одесі молодшого сержанта ЗСУ судили за незаконне зберігання бойових припасів. В якості покарання чоловіку призначили три роки позбавлення волі з іспитовим строком.

Також ми повідомляли, що у Львові винесли вирок чоловіку, який після розставання зі своєю дівчиною надіслав інтимні відео за її участю своїм родичам і знайомим. Чоловіка засудили до року іспитового терміну. Крім того, він має виплатити потерпілій сто тисяч гривень в якості моральної компенсації.