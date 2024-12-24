Как суд наказал киевлянина за продажу и отправку по почте гранатометов

Гранатомет, который продавал киевлянин. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве 41-летний мужчина незаконно приобрел, хранил и продавал боеприпасы и взрывчатки. За это его приговорили к заключению.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

В ходе досудебного расследования установили, что фигурант через специализированные сайты наладил на территории Киева схему незаконного сбыта ручных противотанковых гранат. После получения аванса нарушитель отправлял "товар" покупателям через популярные почтовые отделения. В частности, две закупки, в ходе которых обвиняемый сбыл ракетные противотанковые гранаты РПГ АТ-4, провели правоохранители.

Решение суда

В ходе судебного разбирательства фигурант признал свою вину и раскаялся. Деснянский районный суд Киева избрал для него наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, в Одессе младшего сержанта ВСУ судили за незаконное хранение боевых запасов. В качестве наказания мужчине назначили три года лишения свободы с испытательным сроком.

Также мы сообщали, что во Львове вынесли приговор мужчине, который после расставания со своей девушкой отправлял интимные видео с ее участием своим родственникам и знакомым. Мужчину приговорили к году испытательного срока. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей сто тысяч гривен в качестве моральной компенсации.