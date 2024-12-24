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Авто чоловіка передали ЗСУ, той подав позов — що вирішив суд

24 грудня 2024 00:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У чоловіка вилучили автомобіль на потреби ЗСУ, той подав позов і програв — чому так сталося
Автомобіль Hyundai Elantra. Ілюстративне фото: buticar.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Черкасах поліція склала протокол за порушення правил дорожнього руху та конфіскувала автомобіль Hyundai Elantra. Власник вважає, що дії поліції були незаконними.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що 1 травня 2022 року автомобіль Hyundai Elantra був конфіскований поліцією за порушення правил дорожнього руху. Власнику надіслали копію листа від Уманського РУП ГУНП, що автомобіль було передано на потреби Збройних Сил України.

Чоловік на суді стверджував, що передав автомобіль у користування іншій особі ще 27 квітня 2022 року і не був проінформований про його вилучення. У своїй позивній заяві він вимагав повернення автомобіля та наголошував, що вилучення було незаконним. 

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, дійшов висновку, що примусове вилучення автомобіля було здійснено відповідно до чинного законодавства, зокрема, згідно із Законом України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

Суд також зазначив, що право чоловіка, як колишнього власника, не було порушено, оскільки після скасування правового режиму воєнного стану колишній власник майна або уповноважена особа, відповідно до ст. 11 Закону України № 4765-У1, має право звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою. До заяви додаються акт та документ, що містить висновок про вартість майна. Порядок розгляду заяв та здійснення виплат для подальшої компенсації за примусово відчужене майно встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, законом передбачено, що право особи звертатися до суду з вимогою щодо повернення примусово відчуженого майна залежить від припинення надзвичайної обставини, яка стала підставою для такого відчуження, та за умови збереження цього майна.

Зрештою, суд підтвердив законність примусового відчуження автомобіля Hyundai Elantra і відмовив позивачу у вимозі повернути транспортний засіб до завершення воєнного стану.

Також ми повідомляли, що у Львові суд скасував право користування ексдепутата міської ради земельною ділянкою під пам’яткою архітектури.

А Київський суд розглянув позов прокуратури щодо стягнення понад 5 мільйонів гривень на користь Укрзалізниці. Позов не задовольнили.

суд ЗСУ поліція Черкаси автомобіль ПДР судові рішення

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