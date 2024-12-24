У мужчины изъяли автомобиль на нужды ВСУ, тот подал иск и проиграл — почему так произошло

Автомобиль Hyundai Elantra. Иллюстративное фото: buticar.com

В Черкассах полиция составила протокол за нарушение ПДД и конфисковала автомобиль Hyundai Elantra. Владелец считает, что действия полиции были незаконными.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что 1 мая 2022 года автомобиль Hyundai Elantra был конфискован полицией за нарушение ПДД. Владельцу направили копию письма от Уманского РУП ГУНП, что автомобиль был передан на нужды Вооруженных Сил Украины.

Мужчина на суде утверждал, что передал автомобиль в пользование другому лицу еще 27 апреля 2022 года и не был проинформирован о его изъятии. В своем заявлении он просил суд вернуть автомобиль и отмечал, что изъятие было незаконным.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что принудительное изъятие автомобиля было осуществлено в соответствии с действующим законодательством, в частности, согласно Закону Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Суд также отметил, что право мужчины, как бывшего владельца, не было нарушено, поскольку после отмены правового режима военного положения бывший владелец имущества или уполномоченное лицо, согласно ст. 11 Закона Украины № 4765-У1, имеет право обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту отчуждения имущества с заявлением. К заявлению прилагаются акт и документ, содержащий заключение о стоимости имущества. Порядок рассмотрения заявлений и выплат для дальнейшей компенсации за принудительно отчужденное имущество устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Таким образом, законом предусмотрено, что право лица обращаться в суд с требованием о возвращении принудительно отчужденного имущества зависит от прекращения чрезвычайного обстоятельства, ставшего основанием для такого отчуждения, и при сохранении этого имущества.

В конце концов суд подтвердил законность принудительного отчуждения автомобиля Hyundai Elantra и отказал истцу в требовании вернуть транспортное средство до завершения военного положения.

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