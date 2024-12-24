Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Авто мужчины передали ВСУ, тот подал иск — что решил суд arrow

Авто мужчины передали ВСУ, тот подал иск — что решил суд

24 декабря 2024 00:02
Виктория Козырь - редактор
У мужчины изъяли автомобиль на нужды ВСУ, тот подал иск и проиграл — почему так произошло
Автомобиль Hyundai Elantra. Иллюстративное фото: buticar.com
Виктория Козырь - редактор

В Черкассах полиция составила протокол за нарушение ПДД и конфисковала автомобиль Hyundai Elantra. Владелец считает, что действия полиции были незаконными.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что 1 мая 2022 года автомобиль Hyundai Elantra был конфискован полицией за нарушение ПДД. Владельцу направили копию письма от Уманского РУП ГУНП, что автомобиль был передан на нужды Вооруженных Сил Украины.

Мужчина на суде утверждал, что передал автомобиль в пользование другому лицу еще 27 апреля 2022 года и не был проинформирован о его изъятии. В своем заявлении он просил суд вернуть автомобиль и отмечал, что изъятие было незаконным.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что принудительное изъятие автомобиля было осуществлено в соответствии с действующим законодательством, в частности, согласно Закону Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Суд также отметил, что право мужчины, как бывшего владельца, не было нарушено, поскольку после отмены правового режима военного положения бывший владелец имущества или уполномоченное лицо, согласно ст. 11 Закона Украины № 4765-У1, имеет право обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту отчуждения имущества с заявлением. К заявлению прилагаются акт и документ, содержащий заключение о стоимости имущества. Порядок рассмотрения заявлений и выплат для дальнейшей компенсации за принудительно отчужденное имущество устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Таким образом, законом предусмотрено, что право лица обращаться в суд с требованием о возвращении принудительно отчужденного имущества зависит от прекращения чрезвычайного обстоятельства, ставшего основанием для такого отчуждения, и при сохранении этого имущества.

В конце концов суд подтвердил законность принудительного отчуждения автомобиля Hyundai Elantra и отказал истцу в требовании вернуть транспортное средство до завершения военного положения.

Также мы сообщали, что во Львове суд отменил право пользования экс-депутату городского совета земельным участком под памятником архитектуры.

А Киевский суд рассмотрел иск прокуратуры о взыскании более 5 миллионов гривен в пользу Укрзализныци. Иск не удовлетворили.

суд ВСУ полиция Черкассы автомобиль ПДД судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Когда ТЦК не имеет права направлять на ВВК

00:16 Профессор КНУ грубо высказался насчет украинок — детали скандала

00:15 ИИ показал, как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет

00:02 Авто мужчины передали ВСУ, тот подал иск — что решил суд

23 декабря 2024

23:54 Вкусный праздник без вреда для здоровья — как избежать отравлений

23:31 Вырезал всю семью — в Харькове осудили преступника

23:14 Садовый наградил педагогов 100 тыс. грн — чем отличились

Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:33 Мужчина не пришел в ТЦК из-за больной матери — суд его не наказал

00:30 Когда ТЦК не имеет права направлять на ВВК

00:16 Профессор КНУ грубо высказался насчет украинок — детали скандала

00:15 ИИ показал, как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет

00:02 Авто мужчины передали ВСУ, тот подал иск — что решил суд

23 декабря 2024

23:54 Вкусный праздник без вреда для здоровья — как избежать отравлений

23:31 Вырезал всю семью — в Харькове осудили преступника

23:14 Садовый наградил педагогов 100 тыс. грн — чем отличились

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

22:33 Мужчина не пришел в ТЦК из-за больной матери — суд его не наказал

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:32 Зеленский заявил, что мир за счет силы возможен — видеообращение

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Text

19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Text

17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке