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ВУЗ отчислил курсанта и потребовал 250 тысяч — что решил суд

24 декабря 2024 23:03
Виктория Козырь - редактор
Отчисления из университета — курсант должен заплатить 250 тысяч компенсации
Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Иллюстративное фото: hups.mil.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба досрочно расторг контракт с учебным заведением и отказался компенсировать сумму, потраченную на его обучение. ВУЗ требовал вернуть 251 тысячу гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что курсант учился в университете с августа 2022 года по июнь 2024 года, однако досрочно расторг контракт.

За это время университет потратил на его обучение и содержание 251 тысяч гривен. Из этой суммы 194 тысячи было денежным довольствием.

Университет обратился в суд после того, как курсант не вернул деньги добровольно. По состоянию на дату открытия производства мужчина проходил службу в одной из воинских частей. Отзывов на исковое заявление он не подавал.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, решил обязать мужчину уплатить университету 251 тысячу гривен компенсации.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

А в Черкассах полиция составила протокол за нарушение ПДД и конфисковала автомобиль Hyundai Elantra на нужды ВСУ. Владелец считает, что действия полиции были незаконными, и подал иск в суд.

А Киевский суд рассмотрел иск прокуратуры по взысканию более 5 миллионов гривен в пользу Укрзализныци. Иск не удовлетворили.

суд Харьков студенты Ивано-Франковск Университет судебные решения

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