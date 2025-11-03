Відео
Україна
Вночі росіяни атакували Сумщину — загинула людина, є постраждалі

Вночі росіяни атакували Сумщину — загинула людина, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 10:50
Оновлено: 11:03
Росіяни обстріляли Сумщину — загинула людина
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 3 листопада російські війська обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, також є постраждалі.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Telegram.

Атака РФ на Сумщину
Рятувальники на місці удару РФ на Сумщині. Фото: ДСНС/Telegram

Атака РФ на Сумщину — що відомо про наслідки

За даними ДСНС, вночі 3 листопада російські війська атакували Тростянецьку громаду Сумської області — загинула одна людина, є постраждалі.

Внаслідок повторного удару пошкоджений двоповерховий житловий будинок, виникло загоряння. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували з-під завалів тіло людини.

Обстріл Сумщини
Рятувальники розбирають завали після атаки РФ на Сумщину. Фото: ДСНС/Telegram

Крім того, напередодні ввечері, 2 листопада, російські війська завдали ракетного удару по одному із сіл Боромлянської громади.

Внаслідок атаки пошкоджені об’єкт інфраструктури та житлові будинки. В одному з приватних домоволодінь спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

За попередньою інформацією, внаслідок двох російських атак на Сумщину постраждали 7 людей, серед них — двоє дітей.

Атака РФ
Пожежа на Сумщині після обстрілу РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Нагадаємо, що вранці 3 листопада російські армійці ракетами атакували Дніпро.

Раніше ми інформували, що у ніч проти 1 листопада російські окупанти атакували газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
