Росіяни обстріляли Сумщину — загинула людина

Вночі росіяни атакували Сумщину — загинула людина, є постраждалі
У ніч проти 3 листопада російські війська обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, також є постраждалі.
Про це інформує пресслужба ДСНС у Telegram.
Атака РФ на Сумщину — що відомо про наслідки
За даними ДСНС, вночі 3 листопада російські війська атакували Тростянецьку громаду Сумської області — загинула одна людина, є постраждалі.
Внаслідок повторного удару пошкоджений двоповерховий житловий будинок, виникло загоряння. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували з-під завалів тіло людини.
Крім того, напередодні ввечері, 2 листопада, російські війська завдали ракетного удару по одному із сіл Боромлянської громади.
Внаслідок атаки пошкоджені об’єкт інфраструктури та житлові будинки. В одному з приватних домоволодінь спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.
За попередньою інформацією, внаслідок двох російських атак на Сумщину постраждали 7 людей, серед них — двоє дітей.
