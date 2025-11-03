Видео
Главная Новости дня Ночью РФ атаковала Сумщину — погиб человек, есть пострадавшие

Ночью РФ атаковала Сумщину — погиб человек, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 10:50
обновлено: 11:03
Россияне обстреляли Сумскую область — погиб человек
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 3 ноября российские войска обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки погиб человек, также есть пострадавшие.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Читайте также:
Атака РФ на Сумщину
Спасатели на месте удара РФ в Сумской области. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака РФ на Сумскую область — что известно о последствиях

По данным ГСЧС, ночью 3 ноября российские войска атаковали Тростянецкую громаду Сумской области — погиб один человек, есть пострадавшие.

В результате повторного удара поврежден двухэтажный жилой дом, возникло возгорание. Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники деблокировали из-под завалов тело человека.

Обстріл Сумщини
Спасатели разбирают завалы после атаки РФ на Сумскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

Кроме того, накануне вечером, 2 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по одному из сел Боромлянской громады.

В результате атаки повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. В одном из частных домовладений вспыхнул масштабный пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, в результате двух российских атак на Сумщину пострадали 7 человек, среди них — двое детей.

Атака РФ
Пожар в Сумской области после обстрела РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Напомним, что утром 3 ноября российские армейцы ракетами атаковали Днепр.

Ранее мы информировали, что в ночь на 1 ноября российские оккупанты атаковали газодобывающую инфраструктуру на Полтавщине.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
