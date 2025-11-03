Россияне обстреляли Днепр — ранен человек

Россия ракетами атаковала Днепр — есть пострадавший и разрушения
В понедельник утром, 3 ноября, российские оккупанты ракетами атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела пострадал человек, также зафиксированы разрушения.
Об этом информирует глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.
Удар РФ по Днепру 3 ноября — какие последствия
Сегодня утром, 3 ноября, российские войска нанесли удар по Днепру. Оккупанты атаковали город ракетами.
В результате вражеского обстрела Днепра есть повреждения на территории предприятия, также пострадал 37-летний мужчина.
Кроме того, по данным главы облсовета, с вечера и до ночи враг атаковал Никополь беспилотниками и артиллерией. Обошлось без пострадавших.
В то же время по уточненной информации из-за вчерашней атаки на Павлоград пострадал 73-летний мужчина.
Напомним, что недавно российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков.
Ранее мы информировали, что 31 октября российские оккупанты дронами атаковали Киевскую область.
Читайте Новини.LIVE!