Россияне обстреляли Днепр — ранен человек

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник утром, 3 ноября, российские оккупанты ракетами атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела пострадал человек, также зафиксированы разрушения.

Об этом информирует глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

Удар РФ по Днепру 3 ноября — какие последствия

Сегодня утром, 3 ноября, российские войска нанесли удар по Днепру. Оккупанты атаковали город ракетами.

В результате вражеского обстрела Днепра есть повреждения на территории предприятия, также пострадал 37-летний мужчина.

Кроме того, по данным главы облсовета, с вечера и до ночи враг атаковал Никополь беспилотниками и артиллерией. Обошлось без пострадавших.

В то же время по уточненной информации из-за вчерашней атаки на Павлоград пострадал 73-летний мужчина.

Напомним, что недавно российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков.

Ранее мы информировали, что 31 октября российские оккупанты дронами атаковали Киевскую область.