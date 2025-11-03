Видео
Главная Новости дня Россия ракетами атаковала Днепр — есть пострадавший и разрушения

Россия ракетами атаковала Днепр — есть пострадавший и разрушения

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 09:26
обновлено: 09:56
Россияне обстреляли Днепр — ранен человек
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник утром, 3 ноября, российские оккупанты ракетами атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела пострадал человек, также зафиксированы разрушения.

Об этом информирует глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

Читайте также:

Удар РФ по Днепру 3 ноября — какие последствия

Сегодня утром, 3 ноября, российские войска нанесли удар по Днепру. Оккупанты атаковали город ракетами.

В результате вражеского обстрела Днепра есть повреждения на территории предприятия, также пострадал 37-летний мужчина.

Кроме того, по данным главы облсовета, с вечера и до ночи враг атаковал Никополь беспилотниками и артиллерией. Обошлось без пострадавших.

В то же время по уточненной информации из-за вчерашней атаки на Павлоград пострадал 73-летний мужчина.

Атака РФ на Дніпро
Скриншот сообщения главы облсовета/Telegram

Напомним, что недавно российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьков.

Ранее мы информировали, что 31 октября российские оккупанты дронами атаковали Киевскую область.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
