Росіяни обстріляли Дніпро — поранено людину

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок вранці, 3 листопада, російські окупанти ракетами атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік, також зафіксовано руйнування.

Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

Удар РФ по Дніпру 3 листопада — які наслідки

Сьогодні вранці, 3 листопада, російські війська завдали удару по Дніпру. Окупанти атакували місто ракетами.

Внаслідок ворожого обстрілу Дніпра є пошкодження на території підприємства, також постраждав 37-річний чоловік.

Крім того, за даними очільника облради, з вечора і до ночі ворог атакував Нікополь безпілотниками й артилерією. Минулося без постраждалих.

Водночас за уточненою інформацією через вчорашню атаку на Павлоград постраждав 73-річний чоловік.

Скриншот повідомлення очільника облради/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно російські війська керованими авіаційними бомбами атакували Харків.

Раніше ми інформували, що 31 жовтня російські окупанти дронами атакували Київську область.