Росіяни обстріляли Дніпро — поранено людину

Росіяни ракетами атакували Дніпро — є постраждалий та руйнування
У понеділок вранці, 3 листопада, російські окупанти ракетами атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік, також зафіксовано руйнування.
Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
Удар РФ по Дніпру 3 листопада — які наслідки
Сьогодні вранці, 3 листопада, російські війська завдали удару по Дніпру. Окупанти атакували місто ракетами.
Внаслідок ворожого обстрілу Дніпра є пошкодження на території підприємства, також постраждав 37-річний чоловік.
Крім того, за даними очільника облради, з вечора і до ночі ворог атакував Нікополь безпілотниками й артилерією. Минулося без постраждалих.
Водночас за уточненою інформацією через вчорашню атаку на Павлоград постраждав 73-річний чоловік.
Нагадаємо, що нещодавно російські війська керованими авіаційними бомбами атакували Харків.
Раніше ми інформували, що 31 жовтня російські окупанти дронами атакували Київську область.
