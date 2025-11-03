Відео
Україна
Головна Новини дня Росіяни ракетами атакували Дніпро — є постраждалий та руйнування

Росіяни ракетами атакували Дніпро — є постраждалий та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 09:26
Оновлено: 09:56
Росіяни обстріляли Дніпро — поранено людину
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок вранці, 3 листопада, російські окупанти ракетами атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік, також зафіксовано руйнування.

Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

Читайте також:

Удар РФ по Дніпру 3 листопада — які наслідки

Сьогодні вранці, 3 листопада, російські війська завдали удару по Дніпру. Окупанти атакували місто ракетами.

Внаслідок ворожого обстрілу Дніпра є пошкодження на території підприємства, також постраждав 37-річний чоловік.

Крім того, за даними очільника облради, з вечора і до ночі ворог атакував Нікополь безпілотниками й артилерією. Минулося без постраждалих.

Водночас за уточненою інформацією через вчорашню атаку на Павлоград постраждав 73-річний чоловік.

Атака РФ на Дніпро
Скриншот повідомлення очільника облради/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно російські війська керованими авіаційними бомбами атакували Харків.

Раніше ми інформували, що 31 жовтня російські окупанти дронами атакували Київську область.

Дніпро обстріли війна в Україні атака руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
