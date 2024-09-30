В Міненерго назвали регіони, в яких спостерігаються вимкнення електрики

Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Станом на 30 вересня через бойові дії та погіршення погодних умов понад 10 тисяч споживачів в шести областях залишилися без електрики. Також внаслідок негоди було знеструмлено 56 населених пунктів у двох регіонах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

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Дніпропетровська область

Внаслідок бойових дій без електропостачання залишилися 874 споживачі.

Донецька область

У результаті ворожих обстрілів за минулу добу знеструмлено 8,8 тисячі абонентів у 16 населених пунктах. Енергетикам вдалося відновити електропостачання для 6,1 тисячі споживачів у 8 населених пунктах. Станом на ранок без електрики залишається 121 населений пункт, що становить понад 80 тисяч абонентів.

Запорізька область

Через бойові дії без електрики залишаються 597 споживачів у 5 населених пунктах, які вже отримали енергопостачання. Загалом внаслідок бойових дій позбавлено електрики 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

Одеська область

В регіоні 780 абонентів залишилися без електропостачання через технологічні причини, ще 282 абоненти — внаслідок обстрілів.

Сумська область

Загалом без електрики залишаються 5,7 тисячі абонентів у 99 населених пунктах.

Харківська область

Протягом минулої доби енергетикам вдалося підключити 3,5 тисячі споживачів. На ранок понад 40 тисяч споживачів досі залишаються без електрики через бойові дії. У двох районах пошкоджені газопроводи, що призвело до відключення 696 абонентів від газопостачання.

Херсонська область

Після нічних обстрілів у місті Херсон знеструмлено ще 424 абоненти. Всього в обласному центрі без електрики залишаються понад 10 тисяч споживачів, а по всій Херсонщині — понад 25 тисяч абонентів у 45 населених пунктах.

Хмельницька область

Унаслідок негоди без електропостачання залишаються 5,6 тисячі споживачів у 45 населених пунктах.

Чернівецька область

Після проходження грозового фронту без електрики залишилися 20,5 тисячі абонентів; станом на ранок без електропостачання залишаються 3,7 тисячі споживачів у 11 населених пунктах.

Чернігівська область

З технологічних причин без електропостачання залишаються 1,5 тисячі споживачів у 2 населених пунктах, а через ворожі обстріли — 1,7 тисячі споживачів у 27 населених пунктах.

Нагадаємо, у ВР назвали міста, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом. За словами депутатки Верховної Ради Інни Совсун, найбільше страждатимуть східні області.

Також ми писали про те, що Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.