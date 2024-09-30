Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Внаслідок ворожих атак є знеструмлення — в Міненерго назвали області arrow

Внаслідок ворожих атак є знеструмлення — в Міненерго назвали області

30 вересня 2024 17:18
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Міненерго назвали регіони, в яких спостерігаються вимкнення електрики
Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Станом на 30 вересня через бойові дії та погіршення погодних умов понад 10 тисяч споживачів в шести областях залишилися без електрики. Також внаслідок негоди було знеструмлено 56 населених пунктів у двох регіонах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі

  • Дніпропетровська область

Внаслідок бойових дій без електропостачання залишилися 874 споживачі.

  • Донецька область

У результаті ворожих обстрілів за минулу добу знеструмлено 8,8 тисячі абонентів у 16 населених пунктах. Енергетикам вдалося відновити електропостачання для 6,1 тисячі споживачів у 8 населених пунктах. Станом на ранок без електрики залишається 121 населений пункт, що становить понад 80 тисяч абонентів.

  • Запорізька область

Через бойові дії без електрики залишаються 597 споживачів у 5 населених пунктах, які вже отримали енергопостачання. Загалом внаслідок бойових дій позбавлено електрики 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

  • Одеська область

В регіоні 780 абонентів залишилися без електропостачання через технологічні причини, ще 282 абоненти — внаслідок обстрілів.

  • Сумська область

Загалом без електрики залишаються 5,7 тисячі абонентів у 99 населених пунктах.

  • Харківська область

Протягом минулої доби енергетикам вдалося підключити 3,5 тисячі споживачів. На ранок понад 40 тисяч споживачів досі залишаються без електрики через бойові дії. У двох районах пошкоджені газопроводи, що призвело до відключення 696 абонентів від газопостачання.

  • Херсонська область

Після нічних обстрілів у місті Херсон знеструмлено ще 424 абоненти. Всього в обласному центрі без електрики залишаються понад 10 тисяч споживачів, а по всій Херсонщині — понад 25 тисяч абонентів у 45 населених пунктах.

  • Хмельницька область

Унаслідок негоди без електропостачання залишаються 5,6 тисячі споживачів у 45 населених пунктах.

  • Чернівецька область

Після проходження грозового фронту без електрики залишилися 20,5 тисячі абонентів; станом на ранок без електропостачання залишаються 3,7 тисячі споживачів у 11 населених пунктах.

  • Чернігівська область

З технологічних причин без електропостачання залишаються 1,5 тисячі споживачів у 2 населених пунктах, а через ворожі обстріли — 1,7 тисячі споживачів у 27 населених пунктах.

Нагадаємо, у ВР назвали міста, де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом. За словами депутатки Верховної Ради Інни Совсун, найбільше страждатимуть східні області.  

Також ми писали про те, що Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.

Міненерго електроенергія Україна електропостачання відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:43 Світло буде завтра, але є нюанс — про що в Укренерго попередили українців

18:29 На Львів насуваються заморозки — синоптики спрогнозували погоду на завтра

18:25 Німеччина переглянула правила реєстрації авто для українців — що змінилося

18:23 Впізнайте місця — популярний український гурт зняв частину кліпу в Одесі

18:01 Мудрик у 10 разів гірший за Довбика — легенда не вірить, що Челсі заплатив 70 млн євро

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

17:31 Ребров здивував заявкою збірної України на матчі з Грузією та Чехією

17:30 Недбалість під час огляду ВЛК — адвокат пояснив, яке покарання загрожує лікарям

17:22 Різке похолодання — в Укргідрометцентрі зробили попередження на завтра

17:21 Ветеран, якого образили в Одесі, представлятиме Україну на Іграх Нескорених

18:43 Світло буде завтра, але є нюанс — про що в Укренерго попередили українців

18:29 На Львів насуваються заморозки — синоптики спрогнозували погоду на завтра

18:25 Німеччина переглянула правила реєстрації авто для українців — що змінилося

18:23 Впізнайте місця — популярний український гурт зняв частину кліпу в Одесі

18:01 Мудрик у 10 разів гірший за Довбика — легенда не вірить, що Челсі заплатив 70 млн євро

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

17:31 Ребров здивував заявкою збірної України на матчі з Грузією та Чехією

17:30 Недбалість під час огляду ВЛК — адвокат пояснив, яке покарання загрожує лікарям

17:22 Різке похолодання — в Укргідрометцентрі зробили попередження на завтра

17:21 Ветеран, якого образили в Одесі, представлятиме Україну на Іграх Нескорених

17:21 Яку інформацію про себе військовозобов'язані мають повідомляти до ТЦК

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Text

10:47 ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

Text

10:22 Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

Text

08:00 Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2024
Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд