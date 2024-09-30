В Міненерго назвали регіони, в яких спостерігаються вимкнення електрики

Внаслідок ворожих атак є знеструмлення — в Міненерго назвали області
Станом на 30 вересня через бойові дії та погіршення погодних умов понад 10 тисяч споживачів в шести областях залишилися без електрики. Також внаслідок негоди було знеструмлено 56 населених пунктів у двох регіонах.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Ситуація в енергосистемі
- Дніпропетровська область
Внаслідок бойових дій без електропостачання залишилися 874 споживачі.
- Донецька область
У результаті ворожих обстрілів за минулу добу знеструмлено 8,8 тисячі абонентів у 16 населених пунктах. Енергетикам вдалося відновити електропостачання для 6,1 тисячі споживачів у 8 населених пунктах. Станом на ранок без електрики залишається 121 населений пункт, що становить понад 80 тисяч абонентів.
- Запорізька область
Через бойові дії без електрики залишаються 597 споживачів у 5 населених пунктах, які вже отримали енергопостачання. Загалом внаслідок бойових дій позбавлено електрики 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.
- Одеська область
В регіоні 780 абонентів залишилися без електропостачання через технологічні причини, ще 282 абоненти — внаслідок обстрілів.
- Сумська область
Загалом без електрики залишаються 5,7 тисячі абонентів у 99 населених пунктах.
- Харківська область
Протягом минулої доби енергетикам вдалося підключити 3,5 тисячі споживачів. На ранок понад 40 тисяч споживачів досі залишаються без електрики через бойові дії. У двох районах пошкоджені газопроводи, що призвело до відключення 696 абонентів від газопостачання.
- Херсонська область
Після нічних обстрілів у місті Херсон знеструмлено ще 424 абоненти. Всього в обласному центрі без електрики залишаються понад 10 тисяч споживачів, а по всій Херсонщині — понад 25 тисяч абонентів у 45 населених пунктах.
- Хмельницька область
Унаслідок негоди без електропостачання залишаються 5,6 тисячі споживачів у 45 населених пунктах.
- Чернівецька область
Після проходження грозового фронту без електрики залишилися 20,5 тисячі абонентів; станом на ранок без електропостачання залишаються 3,7 тисячі споживачів у 11 населених пунктах.
- Чернігівська область
З технологічних причин без електропостачання залишаються 1,5 тисячі споживачів у 2 населених пунктах, а через ворожі обстріли — 1,7 тисячі споживачів у 27 населених пунктах.
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