В Минэнерго назвали регионы, в которых наблюдаются отключения электричества

В результате вражеских атак есть обесточивание — в Минэнерго назвали области
По состоянию на 30 сентября из-за боевых действий и ухудшения погодных условий более 10 тысяч потребителей в шести областях остались без электричества. Также в результате непогоды было обесточено 56 населенных пунктов в двух регионах.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Ситуация в энергосистеме
- Днепропетровская область
В результате боевых действий без электроснабжения остались 874 потребителя.
- Донецкая область
В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки обесточено 8,8 тысячи абонентов в 16 населенных пунктах. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 6,1 тысячи потребителей в 8 населенных пунктах. По состоянию на утро без электричества остаются 121 населенный пункт, что составляет более 80 тысяч абонентов.
- Запорожская область
Из-за боевых действий без электричества остаются 597 потребителей в 5 населенных пунктах, уже получивших энергоснабжение. Всего в результате боевых действий лишено электричества 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.
- Одесская область
В регионе 780 абонентов остались без электроснабжения по технологическим причинам, еще 282 абонента — в результате обстрелов.
- Сумская область
Всего без электричества остаются 5,7 тысячи абонентов в 99 населенных пунктах.
- Харьковская область
За прошедшие сутки энергетикам удалось подключить 3,5 тысячи потребителей. К утру более 40 тысяч потребителей все еще остаются без электричества из-за боевых действий. В двух районах повреждены газопроводы, что привело к отключению 696 абонентов от газоснабжения.
- Херсонская область
После ночных обстрелов в городе Херсон обесточены еще 424 абонента. Всего в областном центре без электричества остаются более 10 тысяч потребителей, а по всей Херсонщине — более 25 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.
- Хмельницкая область
В результате непогоды без электроснабжения остаются 5,6 тысячи потребителей в 45 населенных пунктах.
- Черновицкая область
После прохождения грозового фронта без электричества остались 20,5 тысячи абонентов; по состоянию на утро без электроснабжения остаются 3,7 тысячи потребителей в 11 населенных пунктах.
- Черниговская область
По технологическим причинам без электроснабжения остаются 1,5 тысячи потребителей в 2 населенных пунктах, а по вражеским обстрелам — 1,7 тысячи потребителей в 27 населенных пунктах.
Напомним, в ВР назвали города, где зимой будет самая сложная ситуация со светом. По словам депутата Верховной Рады Инны Совсун, больше всего будут страдать восточные области.
Также мы писали о том, что Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам готовится к изменениям на рынке электроэнергии. В частности, с 1 ноября ожидается повышение максимальной цены на свет.
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