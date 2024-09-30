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В результате вражеских атак есть обесточивание — в Минэнерго назвали области

30 сентября 2024 17:18
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Минэнерго назвали регионы, в которых наблюдаются отключения электричества
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

По состоянию на 30 сентября из-за боевых действий и ухудшения погодных условий более 10 тысяч потребителей в шести областях остались без электричества. Также в результате непогоды было обесточено 56 населенных пунктов в двух регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Ситуация в энергосистеме

  • Днепропетровская область

В результате боевых действий без электроснабжения остались 874 потребителя.

  • Донецкая область

В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки обесточено 8,8 тысячи абонентов в 16 населенных пунктах. Энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 6,1 тысячи потребителей в 8 населенных пунктах. По состоянию на утро без электричества остаются 121 населенный пункт, что составляет более 80 тысяч абонентов.

  • Запорожская область

Из-за боевых действий без электричества остаются 597 потребителей в 5 населенных пунктах, уже получивших энергоснабжение. Всего в результате боевых действий лишено электричества 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.

  • Одесская область

В регионе 780 абонентов остались без электроснабжения по технологическим причинам, еще 282 абонента — в результате обстрелов.

  • Сумская область

Всего без электричества остаются 5,7 тысячи абонентов в 99 населенных пунктах.

  • Харьковская область

За прошедшие сутки энергетикам удалось подключить 3,5 тысячи потребителей. К утру более 40 тысяч потребителей все еще остаются без электричества из-за боевых действий. В двух районах повреждены газопроводы, что привело к отключению 696 абонентов от газоснабжения.

  • Херсонская область

После ночных обстрелов в городе Херсон обесточены еще 424 абонента. Всего в областном центре без электричества остаются более 10 тысяч потребителей, а по всей Херсонщине — более 25 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

  • Хмельницкая область

В результате непогоды без электроснабжения остаются 5,6 тысячи потребителей в 45 населенных пунктах.

  • Черновицкая область

После прохождения грозового фронта без электричества остались 20,5 тысячи абонентов; по состоянию на утро без электроснабжения остаются 3,7 тысячи потребителей в 11 населенных пунктах.

  • Черниговская область

По технологическим причинам без электроснабжения остаются 1,5 тысячи потребителей в 2 населенных пунктах, а по вражеским обстрелам — 1,7 тысячи потребителей в 27 населенных пунктах.

Напомним, в ВР назвали города, где зимой будет самая сложная ситуация со светом. По словам депутата Верховной Рады Инны Совсун, больше всего будут страдать восточные области.

Также мы писали о том, что Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам готовится к изменениям на рынке электроэнергии. В частности, с 1 ноября ожидается повышение максимальной цены на свет.

Минэнерго электроэнергия Украина электроснабжение отключения света свет

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