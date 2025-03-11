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Внаслідок сьогоднішніх вибухів в Івано-Франківську є загиблі. Також раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook у вівторок, 11 березня.

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Вибухи в Івано-Франківську — є загиблі

"В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди й зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби.

Також поруч стався вибух у квартирі й зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються", — повідомив мер міста.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 березня, в Івано-Франківську пролунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що вибухи пролунали біля Івано-Франківського залізничного вокзалу. Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали 3 осіб. На місці працюють поліціянти, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події.