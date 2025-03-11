Вибухи на вокзалі в Івано-Франківську 11 березня — що відомо

Поліцейський на місці вибуху. Фото ілюстративне: Нацполіція

У вівторок, 11 березня, на вокзалі пролунали вибухи. На місці працюють рятувальники та поліція.

Про це повідомляє "Суспільне Івано-Франківськ".

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Як зазначається у повідомленні, поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунав вибух. Наразі на місці працюють поліцейські та рятувальники.

Повідомлення про вибух в Івано-Франківську. Фото: скриншот

Офіційних коментарів стосовно інциденту наразі немає. У мережі повідомляють про загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві затримали студентку, яка планувала підірвати будівлю поліції. Дівчину завербували російські спецслужби.

Також у Харкові затримали російську агентку, яка отруїла українського військового. Крім того, жінка готувала вибухівку для терактів у місті.