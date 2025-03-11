Взрывы на вокзале в Ивано-Франковске 11 марта — что известно

Полицейский на месте взрыва. Фото иллюстративное: Нацполиция

Во вторник, 11 марта, на вокзале прогремели взрывы. На месте работают спасатели и полиция.

Об этом сообщает "Суспільне Івано-Франківськ".

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Как отмечается в сообщении, вблизи железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске прогремел взрыв. Сейчас на месте работают полицейские и спасатели.

Сообщение о взрыве в Ивано-Франковске. Фото: скриншот

Официальных комментариев относительно инцидента пока нет. В сети сообщают о погибших и пострадавших.

Напомним, ранее в Николаеве задержали студентку, которая планировала взорвать здание полиции. Девушку завербовали российские спецслужбы.

Также в Харькове задержали российского агента, которая отравила украинского военного. Кроме того, женщина готовила взрывчатку для терактов в городе.