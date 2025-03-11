Взрывы на вокзале в Ивано-Франковске 11 марта — что известно

На вокзале в Ивано-Франковске прогремели взрывы — что известно
Во вторник, 11 марта, на вокзале прогремели взрывы. На месте работают спасатели и полиция.
Об этом сообщает "Суспільне Івано-Франківськ".
Взрывы в Ивано-Франковске
Как отмечается в сообщении, вблизи железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске прогремел взрыв. Сейчас на месте работают полицейские и спасатели.
Официальных комментариев относительно инцидента пока нет. В сети сообщают о погибших и пострадавших.
Напомним, ранее в Николаеве задержали студентку, которая планировала взорвать здание полиции. Девушку завербовали российские спецслужбы.
Также в Харькове задержали российского агента, которая отравила украинского военного. Кроме того, женщина готовила взрывчатку для терактов в городе.
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