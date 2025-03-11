Внаслідок вибуху в Івано-Франківську відомо про трьох потерпілих

Вибух в Івано-Франківську — відомо про трьох постраждалих
Сьогодні, 11 березня, пролунали вибухи біля Івано-Франківського залізничного вокзалу. Наразі відомо про трьох постраждалих.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області у Facebook у вівторок, 11 березня.
Вибухи в Івано-Франківську — які наслідки
За інформацією поліції, вибухи пролунали біля Івано-Франківського залізничного вокзалу — наразі на місці працюють правоохоронці.
Близько 18:30 на лінію "102" надійшли повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна. Попередньо є травмовані. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група.
Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали 3 осіб. На місці працюють поліціянти, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події.
За інформацією ОВА, внаслідок одного з вибухів відбулося загоряння покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці.
Зазначимо, що в мережі інформували про те, що вибух стався на вокзалі, однак "Укрзалізниця" спростувала такі повідомлення.
Нагадаємо, що у вівторок, 11 березня, на в Івано-Франківську пролунали потужні вибухи.
Читайте Новини.LIVE!