Внаслідок вибуху в Івано-Франківську відомо про трьох потерпілих

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Сьогодні, 11 березня, пролунали вибухи біля Івано-Франківського залізничного вокзалу. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області у Facebook у вівторок, 11 березня.

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За інформацією поліції, вибухи пролунали біля Івано-Франківського залізничного вокзалу — наразі на місці працюють правоохоронці.

Близько 18:30 на лінію "102" надійшли повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна. Попередньо є травмовані. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група.

Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали 3 осіб. На місці працюють поліціянти, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події.

За інформацією ОВА, внаслідок одного з вибухів відбулося загоряння покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці.

Зазначимо, що в мережі інформували про те, що вибух стався на вокзалі, однак "Укрзалізниця" спростувала такі повідомлення.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 березня, на в Івано-Франківську пролунали потужні вибухи.