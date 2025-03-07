Щось вибухнуло в Івано-Франківську

Вибух у місті. Ілюстративне фото: Соцмережі

В Івано-Франківську було чутно звуки вибуху. Громадський транспорт припинив свій рух.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

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Яка інформація про вибухи на цей момент

Повідомлення про вибухи в Івано-Франківську. Фото: Скриншот

Поки що жодної інформації про причини вибуху чи його наслідки невідомо. Проте вже є інформація, що за декілька хвилин до вибуху надійшло попередження про ракетну атаку російських окупантів.

Через це у місті припинено рух громадського транспорту. Автобуси та тролейбуси знову продовжать рух після скасування повітряної тривоги, отже в розкладі руху будуть зміни та запізнення транспорту.

Нагадаємо, у рамках припинення військової допомоги США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною. Через це українським військовим буде складніше ідентифікувати та вражати російські цілі.

Також ми повідомляли, що міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував відсутність обміну розвіданими зі Штатами. За його словами, наразі шукають альтернативні варіанти отримання даних.