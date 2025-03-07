Что-то взорвалось в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске слышали взрывы — что известно
В Ивано-Франковске были слышны звуки взрыва. Общественный транспорт прекратил свое движение.
Об этом сообщает корреспондент Суспільного.
Какая информация о взрывах на данный момент
Пока никакой информации о причинах взрыва или его последствиях нет. Однако уже есть информация, что за несколько минут до взрыва поступило предупреждение о ракетной атаке российских оккупантов.
В связи с этим в городе прекращено движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы снова продолжат движение после отмены воздушной тревоги, следовательно, в расписании движения будут изменения и опоздания транспорта.
Напомним, в рамках прекращения военной помощи США остановили обмен разведывательными данными с Украиной. Из-за этого украинским военным будет сложнее идентифицировать и поражать российские цели.
Также мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал отсутствие обмена разведанными со Штатами. По его словам, сейчас ищут альтернативные варианты получения данных.
Читайте Новини.LIVE!