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В Ивано-Франковске слышали взрывы — что известно

7 марта 2025 06:47
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Что-то взорвалось в Ивано-Франковске
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Соцсети
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Ивано-Франковске были слышны звуки взрыва. Общественный транспорт прекратил свое движение.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного.

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Сообщение о взрывах в Ивано-Франковске. Фото: Скриншот

Пока никакой информации о причинах взрыва или его последствиях нет. Однако уже есть информация, что за несколько минут до взрыва поступило предупреждение о ракетной атаке российских оккупантов.

В связи с этим в городе прекращено движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы снова продолжат движение после отмены воздушной тревоги, следовательно, в расписании движения будут изменения и опоздания транспорта.

Напомним, в рамках прекращения военной помощи США остановили обмен разведывательными данными с Украиной. Из-за этого украинским военным будет сложнее идентифицировать и поражать российские цели.

Также мы сообщали, что министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал отсутствие обмена разведанными со Штатами. По его словам, сейчас ищут альтернативные варианты получения данных.

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