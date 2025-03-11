В результате взрыва в Ивано-Франковске известно о трех пострадавших

Спасатели ликвидируют пожар после взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Сегодня, 11 марта, прогремели взрывы возле Ивано-Франковского железнодорожного вокзала. Известно о трех пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области в Facebook во вторник, 11 марта.

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По информации полиции, взрывы прогремели возле Ивано-Франковского железнодорожного вокзала — сейчас на месте работают правоохранители.

Около 18:30 на линию "102" поступили сообщения о взрывах на улице Привокзальная. Предварительно есть травмированные. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа.

Известно, что произошли два взрыва вблизи многоквартирных домов на улице Привокзальная. Пострадали три человека. На месте работают полицейские, взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

По информации ОВА, в результате одного из взрывов произошло возгорание кровли многоэтажки, которую ликвидируют пожарные.

Отметим, что в сети информировали о том, что взрыв произошел на вокзале, однако "Укрзализныця" опровергла такие сообщения.

Напомним, что во вторник, 11 марта, в Ивано-Франковске прогремели мощные взрывы.