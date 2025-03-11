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В результате сегодняшних взрывов в Ивано-Франковске есть погибшие. Также ранее сообщалось о трех пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook во вторник, 11 марта.

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Взрывы в Ивано-Франковске — есть погибшие

"В районе вокзала в результате взрывов (предварительно взрывчаткой) погибли люди и загорелся пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы. Также рядом произошел взрыв в квартире и загорелся пожар. Причины взрыва устанавливаются", — сообщил мэр города.

Напомним, что во вторник, 11 марта, в Ивано-Франковске прогремели мощные взрывы.

Впоследствии стало известно, что взрывы прогре мели возле Ивано-Франковского железнодорожного вокзала. Известно, что произошли 2 взрыва вблизи многоквартирных домов на улице Привокзальная. Пострадали 3 человека. На месте работают полицейские, взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.