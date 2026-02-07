Атака РФ на Рівненщину 7 лютого — загинув чоловік

Внаслідок атаки РФ на Рівненщину загинув чоловік — деталі
У суботу, 7 лютого, російські окупанти атакували Рівненську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, також є поранені.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Новини.LIVE.
Атака РФ на Рівненщину — загинув чоловік
"На жаль, за наслідками ранкової атаки на Рівненщину, загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким", — написав очільник ОВА.
Зазначимо, що сьогодні російські загарбники атакували Рівненську область. Внаслідок ворожого обстрілу є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури.
За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення, один чоловік — загинув.
Також зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок.
За інформацією очільника ОВА, 1200 кв. м покрівлі, 4 дверей та 32 вікна потребують заміни у будинку, що сьогодні зранку став ціллю ворожої атаки. Шість його мешканців тимчасово відселені.
Ще три десятки вікон потребують заміни у сусідньому будинку.
Раніше ми інформували, що 7 лютого росіяни обстріляли житловий будинок у Рівненській області.
Також ми розповідали про наслідки масованого удару РФ по заходу України в ніч проти 7 лютого.
