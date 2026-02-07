Видео
Главная Новости дня В результате атаки РФ на Ровенскую область погиб человек — детали

В результате атаки РФ на Ровенскую область погиб человек — детали

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 13:39
Атака РФ на Ровенскую область 7 февраля — погиб мужчина
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Ровенскую область. Фото: ГСЧС

В субботу, 7 февраля, российские оккупанты атаковали Ровенскую область. В результате вражеского обстрела погиб мужчина, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Атака РФ на Ровенскую область — погиб мужчина

"К сожалению, по результатам утренней атаки на Ровенскую область, погиб человек. Мои соболезнования родным и близким", — написал глава ОВА.

Отметим, что сегодня российские захватчики атаковали Ровенскую область. В результате вражеского обстрела есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

По предварительной информации, два человека получили ранения, один человек — погиб.

Также зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.

По информации главы ОВА, 1200 кв. м кровли, 4 двери и 32 окна требуют замены в доме, который сегодня утром стал целью вражеской атаки. Шесть его жителей временно отселены.

Еще три десятка окон требуют замены в соседнем доме.

Ранее мы информировали, что 7 февраля россияне обстреляли жилой дом в Ровенской области.

Также мы рассказывали о последствиях массированного удара РФ по западу Украины в ночь на 7 февраля.

Ровенская область обстрелы война в Украине атака погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
