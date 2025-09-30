Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Влада Естонії просить утриматися від поїздок до Білорусі

Влада Естонії просить утриматися від поїздок до Білорусі

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 13:02
Естонія закликала своїх громадян утриматися від поїздок у Білорусь
КПП на в'їзд до Білорусі. Фото архівне: УНІАН

Міністерство закордонних справ Естонії звернулося до своїх громадян із попередженням утриматися від подорожей до Білорусі. Причиною цього стали зафіксовані випадки перевірок і затримань естонців, а також відсутність можливості швидко надати консульську допомогу.

Про це повідомляє ERR.

Реклама
Читайте також:

Естонців, які їдуть до Білорусі, допитують і затримують

Представниця МЗС Ангела Саар-Рааман пояснила, що як на білоруському кордоні, так і всередині країни вже були інциденти, коли естонських громадян, а також мешканців інших держав ЄС зупиняли та допитували. За її словами, подібні ситуації можуть створити серйозні проблеми для подорожніх.

Дипломат нагадала, що з травня 2024 року в Мінську не працює естонська дипломатична місія, а білоруські дипломати залишили Естонію. У результаті громадяни фактично не мають доступу до консульської підтримки.

"З 20 травня 2024 року в естонській дипмісії в Білорусі немає дипломата, і білоруського дипломата в Естонії теж немає. У нас також немає в Білорусі консула. При поїздці до Білорусі слід враховувати, що надання консульської допомоги може зайняти набагато більше часу, ніж зазвичай, або взагалі бути неможливим", — пояснила Саар-Рааман.

Втім, квитки на автобусні рейси між Таллінном і Мінськом усе ще продаються. Окрім того, в країні не припиняли видачу гуманітарних віз до Білорусі.

Нагадаємо, що на початку місяця Польща закрила кордон із Білоруссю. Окрім того, в Білорусі провели спільні із Росією військові навчання, де, як вважають військові аналітики, відпрацювали способи провокацій проти ЄС.

кордон Естонія подорож Білорусь консульство виїзд за кордон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації