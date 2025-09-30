Естонія закликала своїх громадян утриматися від поїздок у Білорусь

КПП на в'їзд до Білорусі. Фото архівне: УНІАН

Міністерство закордонних справ Естонії звернулося до своїх громадян із попередженням утриматися від подорожей до Білорусі. Причиною цього стали зафіксовані випадки перевірок і затримань естонців, а також відсутність можливості швидко надати консульську допомогу.

Про це повідомляє ERR.

Естонців, які їдуть до Білорусі, допитують і затримують

Представниця МЗС Ангела Саар-Рааман пояснила, що як на білоруському кордоні, так і всередині країни вже були інциденти, коли естонських громадян, а також мешканців інших держав ЄС зупиняли та допитували. За її словами, подібні ситуації можуть створити серйозні проблеми для подорожніх.

Дипломат нагадала, що з травня 2024 року в Мінську не працює естонська дипломатична місія, а білоруські дипломати залишили Естонію. У результаті громадяни фактично не мають доступу до консульської підтримки.

"З 20 травня 2024 року в естонській дипмісії в Білорусі немає дипломата, і білоруського дипломата в Естонії теж немає. У нас також немає в Білорусі консула. При поїздці до Білорусі слід враховувати, що надання консульської допомоги може зайняти набагато більше часу, ніж зазвичай, або взагалі бути неможливим", — пояснила Саар-Рааман.

Втім, квитки на автобусні рейси між Таллінном і Мінськом усе ще продаються. Окрім того, в країні не припиняли видачу гуманітарних віз до Білорусі.

Нагадаємо, що на початку місяця Польща закрила кордон із Білоруссю. Окрім того, в Білорусі провели спільні із Росією військові навчання, де, як вважають військові аналітики, відпрацювали способи провокацій проти ЄС.