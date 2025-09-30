Эстония призвала своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь

КПП на въезд в Беларусь. Фото архивное: УНИАН

Министерство иностранных дел Эстонии обратилось к своим гражданам с предупреждением воздержаться от путешествий в Беларусь. Причиной этого стали зафиксированные случаи проверок и задержаний эстонцев, а также отсутствие возможности быстро оказать консульскую помощь.

Эстонцев, которые едут в Беларусь, допрашивают и задерживают

Представительница МИД Ангела Саар-Рааман объяснила, что как на белорусской границе, так и внутри страны уже были инциденты, когда эстонских граждан, а также жителей других государств ЕС останавливали и допрашивали. По ее словам, подобные ситуации могут создать серьезные проблемы для путешественников.

Дипломат напомнила, что с мая 2024 года в Минске не работает эстонская дипломатическая миссия, а белорусские дипломаты покинули Эстонию. В результате граждане фактически не имеют доступа к консульской поддержке.

"С 20 мая 2024 года в эстонской дипмиссии в Беларуси нет дипломата, и белорусского дипломата в Эстонии тоже нет. У нас также нет в Беларуси консула. При поездке в Беларусь следует учитывать, что оказание консульской помощи может занять гораздо больше времени, чем обычно, или вообще быть невозможным", — пояснила Саар-Рааман.

Впрочем, билеты на автобусные рейсы между Таллинном и Минском все еще продаются. Кроме того, в стране не прекращали выдачу гуманитарных виз в Беларусь.

Напомним, что в начале месяца Польша закрыла границу с Беларусью. Кроме того, в Беларуси провели совместные с Россией военные учения, где, как считают военные аналитики, отработали способы провокаций против ЕС.