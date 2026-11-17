Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова. Фото: Reuters

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що Верховна Рада нинішнього скликання працює у винятково складних умовах. Вона нагадала, що парламент виконує свої повноваження вже восьмий рік, адже під час воєнного стану проводити вибори не можна.

Про це дипломатка сказала під час форуму "Стійкість у дії: люди, права, держава", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Як Матернова пояснила складність парламентської роботи

Дипломатка зазначила, що в деяких країнах такий термін роботи парламенту дорівнював би двом повним каденціям. Водночас вона вважає, що за обставин, у яких працює українська Верховна Рада, іншим парламентам було б складно ефективно виконувати свої функції.

"Верховна Рада голосує в таких умовах, за яких, на мою думку, жоден інший парламент у світі не зміг би ефективно працювати. Для ухвалення кожного законодавчого акта потрібно понад 60% голосів", — сказала посолка ЄС.

Окремо Матернова пояснила особливості підрахунку голосів у Верховній Раді. Для ухвалення законодавчого акта потрібно щонайменше 226 голосів. При цьому необхідну кількість рахують не лише від числа депутатів, які фактично присутні в сесійній залі, а від загальної кількості народних обранців, зокрема й тих, хто мав представляти Крим та тимчасово окуповані території, але так і не набув повноважень.

Читайте також:

Вона додала, що розуміє критику на адресу Верховної Ради та сама закликає народних депутатів шукати консенсус і підтримувати важливі реформи.

Як повідомляли Новини.LIVE, Рада Європейського Союзу схвалила для України рекордне фінансування в розмірі 7,9 млрд євро. Кошти мають надійти до кінця тижня в межах програм підтримки, зокрема близько 5 млрд євро спрямують через Ukraine Support Loan. Катаріна Матернова зазначила, що для отримання виплат Україна виконала понад 20 необхідних заходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Катаріна Матернова заявила, що гучні корупційні справи свідчать про роботу незалежних антикорупційних органів. За її словами, результати реформи потрібно оцінювати за розслідуваннями, переданими до суду справами та судовими рішеннями.