Посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Фото: Reuters

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что Верховная Рада нынешнего созыва работает в исключительно сложных условиях. Она напомнила, что парламент исполняет свои полномочия уже восьмой год, ведь во время военного положения проводить выборы нельзя.

Об этом дипломат сказала во время форума "Устойчивость в действии: люди, права, государство", передает журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

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Как Матернова объяснила сложность парламентской работы

Дипломат отметила, что в некоторых странах такой срок работы парламента равнялся бы двум полным каденциям. В то же время она считает, что в условиях, в которых работает украинская Верховная Рада, другим парламентам было бы сложно эффективно выполнять свои функции.

"Верховная Рада голосует в таких условиях, при которых, на мой взгляд, ни один другой парламент в мире не смог бы эффективно работать. Для принятия каждого законодательного акта требуется более 60% голосов", — сказала посол ЕС.

Отдельно Матернова объяснила особенности подсчёта голосов в Верховной Раде. Для принятия законодательного акта требуется не менее 226 голосов. При этом необходимое количество рассчитывается не только исходя из числа депутатов, фактически присутствующих в сессионном зале, но и из общего числа народных избранников, в том числе тех, кто должен был представлять Крым и временно оккупированные территории, но так и не вступил в должность.

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Она добавила, что понимает критику в адрес Верховной Рады и сама призывает народных депутатов искать консенсус и поддерживать важные реформы.

Как сообщали Новини.LIVE, Совет Европейского Союза одобрил для Украины рекордное финансирование в размере 7,9 млрд евро. Средства должны поступить до конца недели в рамках программ поддержки, в частности около 5 млрд евро будут направлены через Ukraine Support Loan. Катарина Матернова отметила, что для получения выплат Украина выполнила более 20 необходимых мер.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Катарина Матернова заявила, что громкие коррупционные дела свидетельствуют о работе независимых антикоррупционных органов. По её словам, результаты реформы нужно оценивать по расследованиям, переданным в суд делам и судебным решениям.