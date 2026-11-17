Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Фото: facebook.com/kmathernova

Громкие коррупционные дела в Украине привлекают внимание иностранных журналистов. Посол ЕС Катарина Матернова объяснила, как в Брюсселе оценивают такие скандалы. По её словам, расследования и судебные решения свидетельствуют о работе украинских антикоррупционных органов.

Об этом Катарина Матернова заявила во время форума "Устойчивость в действии: люди, права, государство" во вторник, 17 ноября, сообщает с места события журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Матернова о коррупционных делах в Украине

Во время форума "Устойчивость в действии: люди, права, государство" посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала, что иностранные журналисты интересуются реакцией Брюсселя на коррупционные скандалы в Украине.

Дипломатка пояснила, что оценивать работу антикоррупционной реформы нужно по конкретным результатам: расследованиям, делам, переданным в суд, и вынесенным судебным решениям.

Она также напомнила, что целью создания независимых институтов было обеспечение расследования действий представителей власти и привлечение их к ответственности.

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"Мы хотели, чтобы независимые институты расследовали действия властей и привлекали их к ответственности. И это происходит. Но, опять же, очень легко использовать каждый скандал в противоположном ключе", — сказала посол.

В то же время Матернова отметила, что резонансные коррупционные дела могут использоваться для формирования негативного образа Украины за рубежом. В частности, по её словам, такие случаи становятся поводом называть Украину "самой коррумпированной страной мира". Посол подчеркнула, что это откровенная ложь.

Новини.LIVE сообщали, что посол ЕС в Украине Катарина Матернова ожидает, что до конца 2026 года Украина откроет еще два переговорных кластера. На данный момент в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз уже открыты четыре из шести кластеров. Матернова призвала ускорить реформы, чтобы Украина не упустила нынешнее окно возможностей для продвижения к членству в ЕС.

Новини.LIVE писали, что Матернова назвала ключевые реформы, необходимые для продвижения переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Речь идет о верховенстве права, судебной реформе, борьбе с коррупцией, организованной преступностью и миграцией. Украина и ЕС рассчитывают завершить работу над промежуточными ориентирами в этих сферах в первой половине 2027 года.